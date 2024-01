Casciana Terme Lari: la Giornata della Memoria si celebra con le scuole medie

In occasione della Giornata della Memoria l'amministrazione comunale di Casciana Terme Lari ha organizzato un incontro con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado 'Luigi Pirandello' e 'Torquato Cardelli' di Casciana Terme Lari presso il Teatro Verdi.

All'iniziativa prenderanno parte l'assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura della Memoria, Alessandra Nardini, l'ANED di Pisa, l'Anpi Valdera Colline - Sezione Gino Bonicoli e la dirigente dell'Istituto Comprensivo. Le autorità, le associazioni e la scuola rifletteranno insieme ai ragazzi sull'importanza della memoria, su quanto sia fondamentale tenere vivo il ricordo di quelle pagine drammatiche della nostra storia di italiani e di europei.

Durante la mattinata sarà possibile ascoltare le testimonianze sulla deportazione italiana: nonostante i testimoni diretti dell'Olocausto purtroppo siano sempre meno, per i ragazzi sarà comunque importante interfacciarsi con chi i racconti su quegli orrori li ha sentiti direttamente dai sopravvissuti.

"Ogni anno celebriamo la Giornata della Memoria con i ragazzi delle nostre scuole - ha commentato l'assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Ciccarè - perché riteniamo fondamentale far conoscere alle nuove generazioni ciò che è stato, affinché sappiano e siano in grado di riconoscere anche nel presente situazioni di violenze perpetrate nei confronti di altri esseri umani e a queste imparare ad opporsi. Il ruolo della memoria è proprio questo: non consegnare all'oblio i nomi di chi è stato perseguitato e sviluppare una coscienza civile di rispetto di ogni altro uomo, nostro fratello, a cominciare ognuno dal nostro piccolo".

La giornata è stata pensata per coinvolgere attivamente gli studenti, che già da diversi mesi, insieme ai loro insegnanti, hanno lavorato in preparazione dell'incontro. I ragazzi interverranno, infatti, con letture di brani, musiche e video.

"II 27 gennaio celebriamo una data storica e allo stesso tempo simbolica, con cui si ricordano lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi di concentramento nazisti - ha dichiarato il sindaco Mirko Terreni - Una memoria necessaria come un antidoto che, mano a mano che il tempo passa, diventa sempre più indispensabile, al ripetersi delle atrocità commesse nel secolo scorso e che purtroppo ancora oggi continuiamo a vedere. Voglio ringraziare la Regione Toscana e in particolare l'assessore Nardini per essere sempre presente a sostegno di queste iniziative, ma anche la scuola, la sua dirigente e i suoi insegnanti attenti ogni anno a far approfondire l'argomento ai ragazzi e non ultimo l'ANED con il suo contributo prezioso e l'ANPI che ci ricorda che oggi viviamo in una Repubblica democratica e libera perché allora ci furono donne e uomini, i partigiani, che sacrificarono la loro vita per consegnarci un futuro di pace che noi abbiamo il dovere di proteggere".