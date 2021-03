Giorno di San Patrizio: la Torre di Pisa si tinge di verde

Ormai tradizionale l'appuntamento per il 17 marzo con l'illuminazione dedicata al patrono d'Irlanda

Il 17 marzo è la ricorrenza del giorno di San Patrizio, patrono dell'Irlanda. Da anni ormai la manifestazione 'Global Greening' si propone di diffondere la cultura irlandese e anche quest'anno Pisa sarà presente per l'appuntamento. E' infatti prevista l'accensione con la luce verde della Torre di Piazza dei Miracoli, come segnale anche di speranza per il futuro, viste le difficoltà della pandemia. Il monumento è uno dei 42 siti italiani aderenti all'iniziativa, che sarà riproposta anche da 440 altre attrazioni nel mondo.