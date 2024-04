Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Pisa eletto il nuovo direttivo, la presidenza a Pozzolini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Durante l'Assemblea tenutasi ieri sera presso Amalia Laghi a Pontedera (PI) per l'approvazione del bilancio consuntivo, del nuovo statuto e per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa, è stato eletto il nuovo Direttivo che guiderà l'associazione nel triennio 2024-2026. La neo-Presidente Letizia Pozzolini, insieme alla sua squadra composta da Nicola Rossi (Vice-Presidente), Rachele Bellesi (Segretario), Veronica Baggiani (Tesoriere), Tommaso Daddi (Responsabile Commissione di Studi), Laura Ancillotti, Erika Bonechi, Vincenzo Cicciarella, Eugenia Martino, Giulio Menichetti, Alessio Vento (Consiglieri), ringrazia tutti i partecipanti per aver conferito fiducia e si impegna a supportare i giovani colleghi nell'avvicinarsi alla professione di Dottore Commercialista. Gli obiettivi principali del nuovo consiglio direttivo sono la promozione della condivisione e della partecipazione attiva, l'organizzazione di eventi formativi pratici e la diffusione della professione tra i giovani. Nella giornata di ieri nominato anche il nuovo consiglio dei Probiviri con presidente Alessandro Oliveri e poi Francesco Baicchi e Giulia Giachetti. Si auspica di continuare il lavoro svolto in passato dall'associazione, con un'attenzione particolare alla crescita e al supporto dei nuovi professionisti del settore.