GiovaniSìVaccinano: cosa fare per richiedere il camper nelle scuole

La Regione Toscana spinge per accelerare le vaccinazioni di bambine e bambini di 5-11 anni e contrastare la diffusione del virus, mettendo a disposizione delle scuole il camper di #GiovaniSìVaccinano. Le scuole che vorranno candidarsi per ospitare il camper in spazi dedicati dovranno raccordarsi con i sindaci dei Comuni di riferimento, che ufficializzeranno la candidatura degli istituti scolastici (dotati degli opportuni requisiti) alle Società della Salute. Sarà la Asl a contattare le scuole selezionate, per mettere a punto, in tempi rapidi, tutti gli aspetti organizzativi necessari.

Ad iniziare sarà l'Asl centro, che gestisce un territorio tra i più densamente abitati della Toscana. E’ quanto è stato deciso oggi nel corso di una riunione operativa plenaria online, oggi 20 gennaio, tra Regione Toscana, sindaci, direttori tecnici delle Società della Salute dell’Area vasta centro e i vertici dell’Asl centro e del dipartimento di prevenzione, alla presenza del consigliere alle politiche giovanili del presidente Giani, Bernard Dika.

"Riteniamo la vaccinazione uno strumento imprescindibile, per proteggersi dal virus e contrastare la sua diffusione, a partire dai nostri bambini e ragazzi al momento tra i più esposti - commenta il presidente Eugenio Giani - su questo fronte continueremo a dare il massimo e con ogni strumento possibile di contrasto pandemico. Ringrazio i rappresentanti delle nostre istituzioni, impegnati anche loro in prima linea nella lotta contro il Covid, testimoniando sempre massima disponibilità e ampia collaborazione con le Aziende sanitarie e le SdS di riferimento. Altrettanto importante è l’apporto sinergico dell’Ufficio scolastico regionale e del volontariato. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato insieme e grato alle famiglie, per avere compreso quanto sia importante vaccinare i loro figli e per come hanno accolto l’iniziativa del camper di GiovaniSìVaccinano, andando ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa".

L'accesso alla vaccinazione presso il camper di 'GiovanisìVaccinano a scuola' sarà libero, senza prenotazione, dalle ore 12 alle 16. A chi farà la prima dose sarà rilasciata la prenotazione per la seconda. La somministrazione della dose sarà possibile anche nel caso in cui sia già stata fatta prenotazione presso altro punto vaccinale. Sono necessari tessera sanitaria, documento di identità e modulo di consenso dei genitori già firmato, presenza di almeno uno dei genitori e delega dell'altro se impossibilitato.