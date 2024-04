Giovanni Garzella nel Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Agenzia Regionale di Sanità

Giovanni Garzella, già consigliere comunale a Pisa per circa 20 anni, con vari ruoli da assessore a capogruppo, è stato votato dal Consiglio regionale toscano nel Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Agenzia Regionale di Sanità (Ars).

La sua esperienza nasce sia come iscritto e come dirigente di numerose associazioni, anche a fini sociali tra le quali: Acli, Agesci, Ac, Cisl, Associazione Amici della Fondazione Stella Maris Onlus, Club Il Platano di Ippocrate, Gioco del Ponte, Compagnia di San Ranieri e Associazione Scudo Crociato - memoria storica della Democrazia Cristiana. E' stato presidente della Commissione permanente cultura, assessore al bilancio, presidente della 1° e 2° Commissione Controllo e Garanzia, Componente della Commissione Elettorale, componente per anni della 1° Commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici).

Per nomina del Consiglio Regionale Toscano, è già stato in passato Componente del Comitato di Presidenza della Tenuta di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore. Nell’ambito Sanitario, tecnico di laboratorio dell’Aoup, è stato Consigliere Nazionale Sezione Tecnici Laboratorio Biomedico della Società Italiana Medicina di Laboratorio. Dal 2018 ad oggi Componente della Commissione di Albo Ordini TSRM e PSTRP dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico delle province di Pisa, Livorno e Grosseto.

"Ringrazio tutte le forze politiche di Maggioranza e Minoranza - commenta - che mi hanno votato in questo delicato ruolo, con la volontà di dare un contributo sostanziale ed incisivo alla Sanità Toscana. Ringrazio in particolare l’Avv. Diego Petrucci che mi ha proposto, a dimostrazione che gli anni trascorsi insieme nei banchi di Palazzo Gambacorti hanno lasciato una forte stima reciproca".