Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ospite del Santoni di Pisa per parlare di legalità

Giovedì 2 febbraio 2023 dalle ore 9 alle ore 10.50 presso l'auditorium (aula magna) dell'IIS E. Santoni, in largo Concetto Marchesi a Pisa, Giovanni Impastato e Don Armando Zappolini incontreranno alcune classi dell'istituto E. Santoni, le quali hanno svolto un percorso di studio sulla legalità inerente la programmazione ministeriale di educazione civica.

Il percorso di conoscenza che hanno svolto le classi dall'inizio dell'anno scolastico si è incentrato sul confine sottile che intercorre tra un comportamento legale e illegale, in quanto "molte volte ci troviamo inconsapevolmente dalla parte del torto e con conseguenze che si riversano sulla giustizia. I giovani, soprattutto, per sapere come comportarsi devono prima di tutto documentarsi, conoscere, studiare al fine di trovare, per quanto possibile, le soluzioni più giuste e oneste di fronte a delle problematiche che a volte, possono sembrare semplici", spiega la prof.ssa Mirabella Agata. "Per capire il concetto di legalità è giusto che i giovani si confrontino con coloro che hanno toccato con mano l'illegalità, e sono state vittime di mafia. Proprio di questo e di tanto altro discuteranno con il nostro ospite Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il quale discuterà con loro della propria esperienza di vita".