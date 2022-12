Monsignor Giovanni Paccosi nominato vescovo di San Miniato

Papa Francesco ha nominato come nuovo vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Firenze, responsabile per l’America Latina della fraternità di Comunione e liberazione. Lo ha annunciato monsignor Andrea Migliavacca, amministratore apostolico di San Miniato, di fronte al clero, ai responsabili degli uffici diocesani e alle autorità riunite eccezionalmente per l’occasione in Curia a San Miniato.

Il Rev. Giovanni Paccosi è nato il 2 giugno 1960 a Firenze, Provincia e Arcidiocesi di Firenze. Durante gli studi superiori entra a far parte del movimento Comunione e Liberazione di cui diventa uno degli esponenti. Terminati i corsi teologici nel Seminario Arcivescovile di Firenze viene ordinato presbiterio per l’Arcidiocesi di Firenze il 4 aprile 1985.

Dal 1985 al 1988 è stato Vicario parrocchiale in S. Maria in Scandicci (FI) e dal 1988 al 1989 in S. Maria a Novoli in Firenze. Dal 1989 al 1996 è stato Parroco di San Martino a Strada in Bagno a Ripoli (FI) e dal 1996 al 2001 di S. Maria a Coverciano in Firenze. Nel 2001 è stato inviato come sacerdote Fidei donum nella Diocesi di Carabayllo nel distretto di Lima in Perù dove fu nominato Parroco di Santa María de la Reconciliación, Responsabile della pastorale universitaria nella Universidad Católica 'Sedes Sapientiae' di Carabayllo, Docente e Coordinatore dell’Área de Antropologia y Teologia e Responsabile della formazione del clero giovane nella Diocesi.

Nel 2005 ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia presso la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, nel 2006 la Licenza in Educación Secondaria con specializzazione Filosofía y Religión presso la Universitad Católica 'Sedes Sapientiae', infine, nel 2015 il Dottorato in Sacra Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.

Dal 2016 è Parroco di Gesù Buon Pastore a Casellina in Scandicci (FI), contemporaneamente ha ripreso l’insegnamento della Religione Cattolica nel locale Liceo Scientifico e dal 2017 è Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto fino ad Agosto 2022.

Come membro di Comunione e Liberazione è Visitatore incaricato delle Comunità dei Paesi del Centroamerica. Da Agosto 2022 è responsabile per l’America Latina della Fraternità di Comunione e Liberazione.

Monsignor Giovanni Paccosi sarà ordinato vescovo domenica 5 febbraio 2023 nella Cattedrale di Firenze e farà il suo ingresso in Diocesi di San Miniato domenica 26 febbraio.

“Apprendo con soddisfazione la nomina, da parte del Santo Padre, di don Paccosi, parroco di Casellina e missionario in America Latina, a vescovo della diocesi di San Miniato - commenta il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - don Paccosi è un sacerdote, un uomo, che ha già mostrato grandi qualità e grande impegno come missionario in Perù e come vicario per la Pastorale. La comunità di San Miniato può dirsi fortunata. Sono sicuro che Paccosi saprà essere una figura di riferimento non solo per le parrocchie e per la sua azione in campo religioso ma anche per il suo agire concreto nella società civile”.