Giro di droga fra giovanissimi di Pisa e Pontedera: fermati un 18enne e il suo fornitore

Colpo ai giri di droga fra giovanissimi, fra Pisa e Pontedera, inferto grazie alla collaborazione fra le Polizie Municipali delle due città. Ad essere denunciati per spaccio sono stati un neomaggiorenne italiano della città della Vespa e il suo fornitore senegalese. Quest'ultimo è risultato essere pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti.

Tutto è partito dalle informative raccolte dal Nucleo Polizia di Prossimità a Pisa presso alcuni minorenni, che parlavano di traffici in corso fra giovani coetanei delle due città. La trafila, una volta ricostruita, ha condotto proprio al giovane pontederese e all'uomo, suo 'grossista', con tanto di informazioni come il possesso, da parte del 18enne, di una pistola, poi accertata essere una scacciacani fedele riproduzione di una Beretta. Un altro dettaglio, decisivo per l'operazione, è stato sapere data e luogo di un nuovo incontro fra i due.

All'appuntamento ai giardinetti vicini al supermercato in zona Villaggio Piaggio sono così andati agenti della Polizia di Prossimità, del Nosu e della Polizia Giudiziaria della Municipale di Pisa, in collaborazione con alcuni agenti della Municipale di Pontedera. Circonadata l'area, i due sono stati fermati, uno a seguito dell'altro.

La perquisizione presso l'abitazione del giovane ha permesso di rinvenire 20 grammi di hashish e 20 di marijuana, più un pugnale militare col quale veniva tagliata la sostanza, insieme alla scacciacani con tanto di munizioni a salve. Sul telefono cellulare del 18enne sono stati trovati numerosi messaggi relativi a cessioni di droga. Anche il senegalese è risultato essere presente, con l'ultima richiesta verso di lui di nuove forniture. Al momento della perquisizione di quest'ultimo, in suo possesso sono stati trovati 20 grammi di hashish e 930 euro in contanti, di piccolo taglio, somma ritenuta provento di spaccio. Per tutti e due c'è stato l'accompagnamento presso gli uffici giudiziari per il fotosegnalamento e la relativa denuncia.