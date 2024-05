Il Giro d'Italia 2024 passa dalla Provincia di Pisa: scuole chiuse e modifiche al traffico

Il Giro d'Italia 2024 passa dalla Provincia di Pisa, con città e viabilità che si regolano di conseguenza. L'occasione è la sesta tappa del 9 maggio, che parte da Torre del Lago (LU) arriva a Rapolano Terme (SI). Saranno istituiti veri divieti di transito su varie strade del territorio, fin dal mattino, ecco quindi che i Comuni hanno previsto diverse misure. Ad esempio sono annunciate alcune chiusure di scuole. Il trasporto pubblico locale si regolerà di conseguenza con molte soppressioni di corse.

Giro d'Italia il 9 maggio: cosa cambia a San Giuliano Terme

A seguito delle riunioni intercorse con la Prefettura, il Comune comunica che non sarà possibile circolare sulla SP 30 e sul tratto della SS 12, dall'incrocio del sottopasso di Rigoli al ricongiungimento con la SP 30 presso passaggio a livello di San Giuliano Terme, a partire dalle 11 fino al passaggio dell'autovettura che indica il Fine Corsa intorno alle 14 circa.

Secondo la cronotabella ufficiale del Giro d'Italia il passa è previsto alle ore 13.15 circa. La strada verrà riaperta al passaggio dell'auto portante il segnale 'Fine Corsa'. Si specifica quindi che le tutte le frazioni a nord della SP 30 (Ripafratta, Pugnano, Molina, Rigoli, Patrignone, Colognole e parte di San Giuliano Terme, Pontasserchio, Pappiana e Orzignano) potranno, nel periodo indicato, spostarsi solamente in direzione Lucca. Le frazioni di Asciano e Agnano rimarranno invece isolate, senza possibilità di attraversare la SP30.

Inoltre, vista la proclamazione di uno sciopero nazionale della scuola (sempre per giovedì 9 maggio) risulta impossibile prevedere scioperi, chiusure totali o parziali di alcune scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, vista l'impossibilità di percorrere le strade sopra indicate e reperire le informazioni riguardo alla presenza degli alunni in aula a causa dello sciopero, Geste non può garantire il trasporto della mensa in tutti i plessi. Pertanto, coordinandosi con la Polizia Municipale e i Dirigenti dei due Istituti Comprensivi del territorio, è stata disposta la chiusura delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia. Saranno aperte con orario normale le scuole secondarie di primo grado e saranno inoltre aperti i nidi con la sola uscita pomeridiana in quanto hanno la mensa interna.

Giro d'Italia il 9 maggio: cosa cambia a Cascina

La carovana rosa entrerà in città dal ponte di Lugnano attraversando la via Nazario Sauro, fino alla rotatoria della Torre Eiffel. Qui i ciclisti gireranno a sinistra per imboccare la Tosco Romagnola, entrare sul Corso Matteotti (già imbandierato) e proseguire dritto verso Fornacette. I ciclisti passeranno da Cascina intorno alle 13.30, ma prima ci sarà il transito della comitiva che accompagna il Giro. Per questo saranno in vigore modifiche al transito e alla sosta nelle aree interessate e sarà sospesa l’attività didattica in due plessi scolastici.

Dopo un confronto con gli istituti scolastici, il sindaco ha ordinato la sospensione delle attività didattiche delle sezioni D e F della scuola secondaria di primo grado 'G. Pascoli' e delle classi a tempo corto della scuola primaria 'G. Galilei' dalla 1° alla 5° A a tempo corto, in uscita in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, la polizia municipale ha emesso un’ordinanza in vigore il 9 maggio dalle 8 fino al termine della gara. Sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, nelle seguenti strade: via N. Sauro dal confine con Vicopisano alla rotatoria con l’intersezione di via Tosco Romagnola, in via Tosco Romagnola nel tratto tra la rotatoria con via Nazario Sauro ed il confine del territorio con il Comune di Calcinaia. A partire dalle 11 e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile 'fine gara ciclistica', sarà istituito il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta su ambo i lati, in tutta via Bacci. Sempre dalle 11 ci sarà l’inversione del senso di marcia in via Battisti (tra via N. Sauro e Piazza Felloni), via Nicolta, via Cei (tra l’intersezione con via Nicolta e via Comaschi). Sarà infine disposta la chiusura di tutte le intersezioni afferenti alla via Tosco Romagnola nel tratto oggetto della gara ciclistica.

Giro d'Italia il 9 maggio: cosa cambia a Pontedera

Sarà sospesa l'attività didattica nelle scuole superiori di secondo grado nel territorio comunale di Pontedera. Tutte le altre scuole restano aperte, ad eccezione di alcune classi del plesso di Madonna dei Braccini a La Borra, la cui attività sarà sospesa a partire dalle ore 11. La decisione è stata presa dall'Amministrazione Comunale, di concerto con la Prefettura.

Giro d'Italia il 9 maggio: cosa cambia a Calci

La carovana della manifestazione e i ciclisti arriveranno dal territorio di San Giuliano Terme percorrendo la SP 30 del Lungomonte Pisano, quindi attraverseranno l’abitato della Gabella per imboccare la SP 24 Arnaccio-Calci, uscendo dal territorio calcesano in direzione di Caprona. Su indicazioni del tavolo tecnico predisposto dalla Prefettura di Pisa, le strade interessate dalla corsa dovranno essere chiuse al traffico due ore prima del previsto transito dei ciclisti, che per il territorio di Calci significa a partire dalle ore 11.30.

La chiusura al transito della SP 30 e della SP 24 terminerà non appena la corsa sarà transitata. Da cronotabella il transito è previsto tra le 13.24 e le 13.26, ma molto dipenderà dalla velocità tenuta dai corridori dal via della tappa, che avverrà alle 12.45 da Torre del Lago (LU). Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Municipale in orario di ufficio (tel. 050 939528).

Per quanto riguarda le scuole, al fine di ridurre i disagi e garantire la sicurezza pubblica, il sindaco di Calci ha inoltre disposto l'uscita anticipata alle ore 11 per tutte quelle classi, delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, la cui uscita, al giovedì, è normalmente prevista tra le ore 13 e le ore 13.30. Restano dunque escluse dall’ordinanza le classi della scuole la cui uscita è prevista dalle ore 14 in poi.

Giro d'Italia il 9 maggio: cosa cambia a Volterra

A causa della frana che ha interessato la zona di Porta San Francesco l'itinerario previsto ha subito variazioni ed è il seguente: arrivo a Volterra ore 15 circa da SS 439 - 439 dir. - SP 15 › via Eugenio Barsanti › Porta San Francesco › via San Lino › via Ricciarelli › arrivo in Piazza dei Priori per il Gran Premio della Montagna › Via dei Marchesi › Piazza Martiri › Viale dei Ponti › Borgo San. Lazzaro › SS 68 direzione Colle Val D'Elsa.

La chiusura delle strade interessate avverà due ore prima del passaggio, previsto per le 14.50 circa. In tutte le strade coinvolte sarà attivo il divieto di sosta delle auto. Il trasporto pubblico riprenderà a fine gara. La recente frana che ha comportato la chiusura di Viale Lorenzini non consente di garantire il regolare trasporto scolastico per cui per decisione condivisa con la Prefettura e la Questura di Pisa le attività didattiche delle scuole saranno sospese.

L'Azienda Usl Toscana nord ovest informa che la strada di accesso all'ospedale Santa Maria Maddalena sarà chiusa alle auto dalle ore 12.50 circa alle ore 15.30 circa. In detto orario, sarà comunque consentito il traffico pedonale.

Autobus: tutte le modifiche

Tenuto conto della chiusura anticipata di 2 ore e della ripresa del servizio dopo 30 minuti circa dal passaggio del Giro d'Italia, ecco le modifiche al servizio delle linee: