Successo della prima tappa a Pisa del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche

Si è svolta con grande successo domenica 18 giugno nel Parco di San Rossore a Pisa la prima tappa del Giro d'Italia delle Cure palliative pediatriche organizzata dall’associazione Respirando. Sono stati oltre 100 i partecipanti, tra i quali molti bambini, che hanno camminato e giocato con i clown dottori di Chez nous le Cirque e con i cosplay dei cartoni animati de I Cavalieri del Sorriso. Hanno inoltre scoperto cose nuove con gli attori dell’associazione Viva Voce e con i cani da pet-teraphy e allerta medica dell’associazione Ananda Guna K9.

La presidente Francesca Baldo ha presentato l’evento, promosso dalla Fondazione Maruzza, impegnata da oltre 20 anni nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, insieme appunto a Respirando Odv, in collaborazione con Fiab sezione Pisa. La dottoressa Baldo ha sottolineato "l’importanza della promozione della cultura delle cure palliative pediatriche e della presa in carico dei bambini con bisogni complessi e delle loro famiglie".

La specificità delle cure palliative pediatriche "permettono di sostenere e favorire una buona qualità di vita per il piccolo paziente e per l’intero nucleo familiare sin dalla diagnosi di una patologia non guaribile e rara, in alcuni casi anche sconosciuta, e la necessità di una presa in carico, la più precoce possibile". E' la convinzione del direttore dell’unità operativa di Pneumologia e fibrosi cistica dell’ospedale Bambino Gesù e segretario del GdS delle Cure Palliative Pediatriche della SIP Renato Cutrera, in coro con: la neuropsichiatra infantile della struttura di Neurologia dello sviluppo della Irccs Stella Maris Guja Astrea; il pediatra della struttura di Pediatria e neonatologia dell’ospedale di Livorno Matteo Botti e la responsabile dell’unità funzionale Cure palliative di Pisa Angela Gioia.

I professionisti del Bambino Gesù, della Stella Maris e dell’Azienda Usl Toscana nord ovest hanno inoltre illustrato l’importanza della redazione di un percorso diagnostico-terapeutico- assistenziale dedicato e condiviso, per una presa in carico multidisciplinare da parte di figure come i pediatri ospedalieri e di libera scelta, gli infermieri, gli assistenti sociali, i fisiatri, i fisioterapisti e i palliativisti. E’ stata anche messa in rilievo l’importanza del supporto psicologico al paziente, alla famiglia e all’equipe.