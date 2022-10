A Pisa la tappa finale della GiroHandbike 2022

Domenica 16 ottobre il GiroHandbike conclude la strabiliante edizione 2022 a Pisa. Appuntamento dalle ore 10.30 sul Lungarno Simonelli e dalle ore 14.30 presso gli Arsenali Repubblicani, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione, per conoscere e applaudire il vincitore della edizione 2022.

"E' con grande orgoglio - dichiara il sindaco Michele Conti - che la città di Pisa ospita la tappa finale del Giro d'Italia di Handbike. Un evento sportivo unico a livello nazionale che, dopo le altre tappe italiane, giunge nella nostra città, portando a Pisa tantissimi atleti, pronti a sfidarsi e a dare il meglio di sé per offrire ai cittadini pisani una giornata di vero sport. Una grande iniziativa sociale, a cui parteciperanno atleti con disabilità insieme a normodotati, per promuovere ancora una volta a Pisa lo sport quale strumento di integrazione dal forte valore sociale. Invito tutti i cittadini a partecipare sui Lungarni e fare il tifo per questi campioni di vita che ci daranno una grande dimostrazione sul potere dello sport di unire tutti insieme per andare oltre qualsiasi limite".

"Come Comune di Pisa - aggiunge l'assessore con delega alla disabilità Sandra Munno - ci siamo messi al lavoro con il massimo impegno per fornire tutto il supporto organizzativo alla riuscita di un evento sportivo così importante che rende la nostra città nuovamente protagonista, dopo la recente Coppa del mondo di scherma paralimpica, di un’altra grande giornata di festa e sport a cui parteciperanno persone con disabilità con doti atletiche di altissimo livello provenienti da tutta Italia. Campioni sportivi che, grazie al loro coraggio e alla loro forza di volontà, danno prova di come sia possibile oltrepassare e abbattere barriere fisiche e mentali. Ringrazio gli organizzatori del Giro Handbike per aver scelto Pisa come tappa finale dell'evento, a conferma di come la nostra città stia proseguendo un percorso completo sui temi dell'accessibilità e dello sport, che va dall'accoglienza di grandi eventi come questo, all’impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, e al sostegno alle associazioni sportive che a Pisa formano atleti di fama nazionale e mondiale in molte discipline paralimpiche".

Oltre 80 gli handbikers che si sfideranno sul circuito lungo le rive dell’Arno, con la consueta formula di un’ora più un giro, per aggiudicarsi la maglia rosa Teleflex, la maglia bianca G3 Officine meccaniche, la maglia rossa San Marino Mail Italia e la maglia nera PMP nonché il trofeo disegnato e realizzato dal maestro Lorenzo Tirelli.

"Domenica 16 ottobre giungeremo all'attesa finalissima di questa dodicesima edizione, una stagione che ancora una volta ci rende orgogliosi e soddisfatti -dichiara Fabio Pennella Presidente Solutions and Events Organization - il Giro Handbike continua a crescere ed a suscitare interesse, in particolar modo anche a livello internazionale, questo grazie alla sentita partecipazione di diversi atleti esteri che hanno scelto il nostro circuito partecipando ad alcune Tappe. Segnale di buona organizzazione e di interesse per l'attività svolta. Tutto questo ci sprona ulteriormente ad effettuare un salto di qualità che vedrà luce nella nuova edizione 2023. Avevamo promesso di ribaltare l'Italia e l'abbiamo letteralmente fatto, siamo partiti con il grande successo della Tappa di Bari con ben due ore di diretta TV su SKY per poi passare da Bellaria Igea Marina, Meda, Udine, Cerro Maggiore, Livorno e non potevamo che concludere in bellezza con un'altra grande città come Pisa. Questa volta l'emozione sarà forte perché ci sono in serbo grandi sorprese con un percorso e una premiazione finale che sapranno stupire e valorizzare ancora di più i nostri grandi #campionidivita".