Giugno Pisano 2023: tutti gli eventi

Convegni, incontri, viste guidate e concerti. Un ricco calendario di appuntamenti farà, come da tradizione, da traino e seguito ai momenti culminanti del Giugno Pisano: la Luminara (venerdì 16 giugno), il Palio di San Ranieri (sabato 17 giugno) e il Gioco del Ponte (sabato 24 giugno). Partono così le celebrazioni 2023 che hanno come fulcro i festeggiamenti per il Patrono della Città di Pisa, San Ranieri.

"Nonostante una intensa campagna elettorale - dichiara il sindaco, Michele Conti - che ci ha visto impegnati a confrontarci con i cittadini quartiere per quartiere, non ci siamo fermati e abbiamo continuato a lavorare, impostando il lavoro con gli uffici e riuscendo ad organizzare in tempi record questa nuova edizione del Giugno Pisano, il mese più importante dell’anno per Pisa sia per le tradizioni della città, che per l’offerta turistica che da queste può scaturire. Come si può vedere la ditta incaricata da alcuni giorni è già al lavoro per montare sui palazzi dei Lungarni le biancherie rinnovate, sulle quali saranno poi posizionati i nuovi lampanini testati nei due anni di pandemia e già utilizzati lo scorso anno, in grado di garantire una maggior durata di accensione. Prima faremo però il tifo per il Galeone Rosso pisano che venerdì 2 e sabato 3 giugno sarà impegnato nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare che quest’anno si svolgerà a Venezia".

Il programma

- Venerdì 2 e sabato 3 giugno

Venezia

Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane. Diretta sabato 3 giugno dalle ore 18 su Rai 2. Programma e dettagli.

- Venerdì 2 giugno, venerdì 9 giugno, sabato 17 giugno, venerdì 23 giugno

Mura di Pisa

Night Experience speciale Giugno Pisano: visita in notturna sulle Mura con videoproiezioni, un viaggio nella storia della città con la collaborazione di Acquario della Memoria. Partenze alle 21.30 da Torre Piezometrica, biglietto a 10 euro, posti limitati, prenotazione consigliata, info sul sito delle mura.

- Domenica 4 giugno

Mura di Pisa

Giugno Pisano per grandi e piccini: laboratorio creativo per bambini ispirato alle manifestazioni storiche. Ritrovo alle 16 alla Torre del Catallo affacciati su piazza dei Miracoli, ingresso dalla Torre Santa Maria. Biglietti a 5 euro, gratuito per accompagnatori, posti limitati, prenotazione consigliata.

- Lunedì 5 giugno

Chiesa San Nicola, ore 21

Concerto di musica sacra e popolare dell’Allegro Choir of Kansa City.

- Da mercoledì 7 a domenica 11 giugno

Piazza San Frediano

Piccolo Festival della fiducia - II edizione. Titolo dell'incontro: 'Sappiamo ancora dire noi?', promosso da Libreria Pellegrini. Anticipazione sabato 3 Giugno, ore 21.30 in Piazza Dante c/o Dehors Pasticceria Macchi. "Accendere i fuochi, vivendo a tempo pieno: Don Lorenzo Milani tra ieri e oggi". Incontro con Eraldo Affinati. Programma completo del festival.

- Venerdì 9 giugno, sabato 10 giugno domenica 11 giugno, 16 giugno

Parco San Rossore, Pisa

Dentro e fuori la Villa del Gombo fino al mare – Performance itinerante

Prenotazione obbligatoria 333.3061368, info e contatti.

- Venerdì 9 giugno, ore 16

Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana

Pisa e il Mediterraneo: nuovi orizzonti a vent’anni dalla grande mostra curata da Marco Tangheroni.

Convegno organizzato da AMMI Donne per la Salute, Fidapa BPW Italia, Inner wheel Club di Pisa, Lions Pisa Certosa, Lions Clkub Pisa Host, Rotary Club di Pisa, Rotary Club Pisa Pacinotti, Rotary Club Pisa Galilei, Rotary Club San Giuliano Terme Leonardo Fibonacci, Soroptimist International Club Pisa

- Sabato 10 giugno

Fiume Arno, dalle ore 16

Trofeo Gianluca Mannari, Gara Canoa, Campionato Toscano di Velocità 200 mt. / Categoria Giovani 200mt. Organizzato da Canottieri Arno asd.

Mura di Pisa

Mura botaniche: visita guidata con gli esperti per scoprire la flora urbana. Partenza alle 15 da Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli e fine del percorso all'Orto Botanico. Biglietto a 8 euro, posti limitati, prenotazione consigliata via mail a educazione.ortomuseobot@sma. unipi.it.

- Venerdì 16 giugno

Lungarni cittadini

Luminara di San Ranieri, informazioni e programma.

- Sabato 17 giugno, ore 19

Fiume Arno

Palio di San Ranieri. I quattro quartieri di Pisa: Santa Maria, San Francesco, Sant’Antonio e San Martino, si sfidano in un entusiasmante Palio remiero; informazioni e programma.

- Domenica 18 giugno, ore 18

Arena Garibaldi

La Partita sotto la Torre, organizzato da Romina Borracci, Lilt Associazione Provinciale di Pisa e Lilt Associazione Provinciale di Massa Carrara Operatori Sanitari For Lilt – Veterani dello Sport Pisa 4 Special e Livorno for Special uniti per Lilt Artisti vari.

- Domenica 18 giugno, inizio ore 9

Parco San Rossore

'0,2, 4 Ruote nel parco', passeggiata inclusiva nel Parco di San Rossore, tappa toscana del Giro delle Cure Palliative Pediatriche a cura di Respirando odv, Associazione famiglie e bambini medicalmente complessi. Informazioni.

- Domenica 18 giugno

Mura di Pisa

Le Mura e il Giugno Pisano: visita guidata in quota alla scoperta della storia, dei monumenti cittadini e dell'origine della manifestazioni storiche. Partenze alle 18 e 18.30 da Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli alle 19.30/20. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni, posti limitati, prenotazione consigliata.

- Sabato 24 giugno

Lungarni cittadini e Ponte di Mezzo

Gioco del Ponte. Ponte di mezzo diviene teatro di scontro tra le due parti della città e i combattenti tra le magistrature cittadine, divise fra Tramontana e Mezzogiorno.

Inizio corteo storico ore 19, inizio combattimenti ore 21. Informazioni e programma.

Mura di Pisa

Dalle 6 alle 8 di mattina il percorso in quota sarà aperto per la marcia ludico-motoria ‘All’alba con il Conte Ugolino’ organizzata dal Marathon Club Pisa: 6 km con partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele di cui 2,4 km in quota. La competizione è valida per il trofeo di podismo 'Tre Province'.

- Venerdì 30 giugno (e tutti i venerdì di luglio e agosto)

Mura di Pisa

Mura di Pisa by night: visita guidata in notturna sotto le stelle, approfittando delle ore fresche della sera per scoprire panorami inediti della città. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni, posti limitati, prenotazione consigliata.