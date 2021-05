Giugno Pisano: slitta al 2022 la Luminara

L'assessore Bedini: "Con rammarico non potremo vivere la Festa nemmeno questo giugno. Lavoriamo per settembre per Gioco del Ponte, Palio e regata Repubbliche marinare"

Pisa dovrà aspettare il 2022 per vedere i Lungarni illuminati dai lampanini per la Luminara. Non si svolgeranno poi nelle date canoniche le manifestazioni del Gioco del Ponte e Palio di San Ranieri. Il Comune è infine in attesa di conoscere le decisioni in merito alla Regata delle Repubbliche marinare, che quest’anno dovrebbe svolgersi ad Amalfi.

L'annuncio è stato dato stamani, 21 maggio, dall'assessore alle manifestazione storiche Filippo Bedini: "Anche quest’anno, come già accaduto lo scorso anno, il Giugno Pisano non potrà avere le forme del passato. Le disposizioni ancora in vigore in tema di contrasto alla diffusione del Covid-19 rimangono in vigore fino a tutto giugno e non consentono di far svolgere eventi come i nostri. Per quanto riguarda il Gioco del Ponte e il Palio di San Ranieri, stiamo cercando di programmarli nella seconda parte dell'estate, tra settembre e l'inizio di ottobre, mentre per la regata delle Repubbliche marinare attendiamo a breve la convocazione del comitato organizzatore per capire le decisioni. Quest’anno sarà ospitata da Amalfi. La Luminara, invece, con grandissimo rammarico, non potremo viverla e goderla nemmeno nel 2021 e ci diamo appuntamento al 2022".

"Tuttavia - prosegue Bedini - in questi mesi abbiamo lavorato molto per le prossime edizioni, per migliorare alcuni degli aspetti che sembravano più critici: i problemi legati ai lampanini in particolare e alcune scelte scenografiche sui palazzi. Gli uffici hanno documentato tutte le facciate e provveduto a proporre soluzioni e migliorie per le biancherie con alcuni interventi sia su palazzi storici di proprietà pubblica che su altri privati, in modo da valorizzarli al meglio e rendere tutto l’insieme più bello e spettacolare".