Giugno Pisano nel segno dei Balestrieri di Porta San Marco

Si avvicina il giorno della Battaglia sul Ponte, a chiusura del Giugno Pisano, periodo in cui le Parti e le Associazioni di Rievocazione mettono in campo tutta una serie di iniziative storiche, promozionali e sociali, per ricordare insieme alla cittadinanza l'importanza che Pisa ha ricoperto nella storia. I Balestrieri di Porta San Marco, da sempre attivi nel settore rievocativo, hanno realizzato in questo mese, insieme ad altre realtà, importanti iniziative di impatto didattico nelle scuole e sul territorio.

Gli incontri con gli alunni delle scuole Toniolo e Biagi, svolti insieme al gruppo Ordo Civitas Pisarum, hanno coinvolto più di 120 ragazzi, con visita all’Oratorio di Sant’Agata e con una mostra statica sull’evoluzione delle corazze presentate dagli Armigeri di Sacco, in rappresentanza della Compagnia del Leone Rampante. Altra iniziativa di rilievo è stata quella con la Magistratura di San Martino del Gioco del Ponte, che ha visto 130 scolari dell’Istituto Comprensivo Fucini in visita al Bastione Sangallo e al percorso in quota delle mura del Giardino Scotto, con le preziose informazioni della dott.ssa Paola Pisani e Renzo Ciangherotti, conoscitore delle Societates Populi, le compagnie d’arme private in Pisa. Si è concluso con la partecipazione al grande evento che ha coinvolto la cittadinanza 'Tramontana ed il suo Borgo', organizzato dalla parte di Tramontana con tutti i suoi volontari.

"E’ un modo di mettersi a disposizione della Città e di trasmettere le informazioni sulla nostra storia che tanto impegno ci hanno richiesto nella ricerca storica e bibliografica", commenta il presidente dei Balestrieri di Porta San Marco, Cristiano Scarpellini: "E' stato un percorso faticoso, ma anche stimolante ed un doveroso passaggio per essere accettati nella Federazione Italiana Balestrieri che richiede le copie dei documenti originali degli statuti medievali e rinascimentali. Passaggio che ci porterà alla celebrazione del 57° Torneo della Balestra F.I.B., in piazza del Duomo a Pisa il 20 luglio 2024. Sarà un onore ospitare le più blasonate Compagnia d’Italia, quali San Marino, Massa Marittima, Lucca e Volterra".