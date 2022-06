Giugno Pisano: 'Nel cuore di Pisa da 150 anni' con i libri di Pacini Editore

'Nel cuore di Pisa da 150 anni' con i libri di Pacini Editore. Con l’arrivo del Giugno Pisano e dei tanti eventi collegati alle tradizioni civili e religiose, anche la più antica casa editrice pisana intende partecipare alla diffusione della conoscenza della storia e della cultura cittadine attraverso i moltissimi libri in catalogo che hanno al centro Pisa. Nel mese dedicato alle rievocazioni e alla memoria storica, con i suoi 150 anni di attività che, dal 1872, connota l’editoria pisana, Pacini Editore rappresenta a tutti gli effetti una tradizione nella storia cittadina come divulgatore dei saperi e delle conoscenze prodotte nell’ultimo secolo e mezzo.

Ecco quindi l’invito indirizzato a ogni lettore ad entrare 'Nel cuore di Pisa' esplorando le ultime novità dedicate alla città e riscoprendo anche grandi classici, come i libri fotografici realizzati per le indimenticabili mostre di Palazzo Blu, le guide e gli itinerari, ma anche le tante storie, racconti e narrativa per ragazzi; e ancora 'Pisa e le Chiese' o le storie illustrate scritte da Ottavio Banti, Giuseppe Meucci, Michele Finelli sulla città, sul mare, sul Parco e sull’economia. Tra le novità si segnala 'Pisa una volta', riedizione del libro-memoriale di Athos Bigongiali; 'Green Pisa', una guida alla mobilità verde scritta da Chiara Cini e illustrata da Raffaele Silvestri, e ancora le seconde edizioni della 'Guida alla Piazza' e della 'Breve storia illustrata di Pisa'.

Da segnalare, tra i più venduti e richiesti nel catalogo Pacini, 'Pisa noir', con i delitti e i casi più famosi degli ultimi 60 anni, la guida del Museo delle Navi Antiche di Pisa, quella del Camposanto Monumentale, e gli esilaranti “Detti pisani” raccolti e raccontati dallo storico dell’arte Stefano Renzoni nei panni di indagatore del costume pisano. Molte e diverse, insomma, le prospettive attraverso le quali gli autori di Pacini Editore hanno raccontato Pisa e le sue meraviglie in decine di volumi che ora compongono uno speciale mini-catalogo in tema con il Giugno Pisano.