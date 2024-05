Giugno Pisano, svelati i primi eventi: si inizia dalla mostra che celebra la città a Palazzo Lanfranchi

Giugno è alle porte: il mese più atteso dagli affezionati delle tradizioni storiche è finalmente in arrivo e porterà con sè il rinnovamento degli appuntamenti che festeggiano il Santo patrono di Pisa. Lo spettacolo della Luminara di San Ranieri avrà luogo nella sera di domenica 16 giugno, mentre il giorno dopo, alle 18, occhi puntati in Arno dalle ore 18 per la regata di San Ranieri. L'ultimo sabato del mese, che quest'anno cadrà il 29 giugno, come da tradizione il Ponte di Mezzo sarà il palco del Gioco del Ponte. Oltre ai ben noti appuntamenti, il calendario del giugno pisano si arricchirà di ulteriori eventi "che verranno svelati nel corso delle prossime settimane anche attraverso i canali social istituzionali", ha spiegato l'assessore alle Tradizione storiche del Comune di Pisa Filippo Bedini, presentando il Giugno Pisano 2024 in conferenza stampa a Palazzo Gambacorti nella mattina di venerdì 31 maggio. L'unico appuntamento differito (previsto per settembre) è la regata delle Repubbliche Marinare che quest'anno si svolgerà a Venezia.

Qualche giorno prima del 16 giugno, ha spiegato l'assessore Bedini, a Palazzo Gambacorti si terrà l'inaugurazione della Mostra permanente delle tradizioni storiche cittadine. L'allestimento per il momento sarà sperimentale e ospitato all'interno dei locali dell'ex anagrafe comunale appena riqualificati e sarà dedicato principalmente al Gioco del Ponte. L’allestimento della mostra permanente sarà poi rimodulato dopo l’estate con una sezione speciale multimediale dedicata alla Luminara, e il completamento delle due sezioni dedicate al Palio di San Ranieri e alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. L'altra novità svelata riguarda il Gioco del Ponte, con i Lungarni che il prossimo 29 giugno saranno adornati con 120 nuove bandiere in rappresentanza delle 12 Magistrature cittadine.

La conferenza stampa è stata anche l'occasione con cui il Comune di Pisa ha presentanto le grafiche promozionali del giugno pisano "realizzate personalizzandole evento per evento – ha spiegato l'assessore Bedini. – Quest'anno punteremo molto alla comunicazione degli appuntamenti del giugno pisano sia con le affissioni in città delle grafiche e degli striscioni che ricorderanno le date clou, sia attraverso l'uso dei nostri canali social, dove snoccioleremo sorprese e iniziative mano a mano che le date si avvicinano, compresa la fitta proposta di attività ideate dalle associazioni che abbiamo inserito in calendario".

I preparativi per la Luminara

Stanno intanto procedendo speditamente le operazioni di montaggio della biancheria, iniziate in anticipo rispetto alle scorse edizioni per evitare imprevisti legati al meteo e ci sarà una sorpresa che riguarderà le biancherie di Ponte di Mezzo che saranno dedicate a San Ranieri. Il Comune di Pisa quest’anno si è fatto carico anche del montaggio delle biancherie sui palazzi di proprietà dell’Università e della Scuola Normale, oltre che di alcuni palazzi privati in seguito al censimento promosso per conoscere lo stato della biancheria in loro possesso. Conclusa da poco anche la sperimentazione sui tappi dei lampanini ed è stata scelta la tipologia più performante e in grado di garantire una maggior durata di accensione in ogni variante di condizione climatica.

Saranno recuperate alcune biancherie dai palazzi dei lungarni sui quali non possono essere montate a causa di lavori, e potranno essere utilizzate in caso di necessità. Sono state poi restaurate della Chiesa della Spina, che versavano in condizioni pessime e che sono state finalmente recuperate. Quest’anno ci siamo infine fatti carico del montaggio delle biancherie anche sui palazzi di proprietà dell’Università e della Scuola Normale, oltre che di alcuni palazzi privati in seguito al censimento promosso per conoscere lo stato della biancheria in loro possesso. Riteniamo infatti fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei residenti dei Lungarni.

A supportare il Comune di Pisa nella promozione delle molteplici attività del Giugno Pisano ci sono quest’anno anche l’aeroporto Galileo Galilei e il Centro Commerciale di Pisanova. Il primo, già nelle settimane scorse, ha allestito nel terminal uno spazio dedicato presso il quale è disponibile il materiale originale delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa relativo al Gioco del Ponte e al Palio di San Ranieri. Per quanto riguarda il Centro Commerciale di Pisanova sono state invece appese le bandiere ufficiali delle Magistrature del Gioco del Ponte ed è stata allestita una mostra fotografica sul Giugno Pisano al primo piano.

Sempre in occasione del giugno Pisano è stata infine inaugurata giovedì 30 maggio, al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi la mostra 'Renzo Galardini. Giugno a Pisa', a cura di Alessandro Tosi, con un percorso espositivo che presenta una serie di opere legate alla città di Pisa, alla sua storia e alle sue manifestazioni più suggestive.