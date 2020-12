La dottoranda Giulia Rambelli si aggiudica un prestigioso premio internazionale

Parla pisano il premio al miglior articolo della Asian Chapter of the Association of Computational Linguistics: il riconoscimento è andato a Giulia Rambelli. La studentessa, laureata in Informatica umanistica all'Università di Pisa, frequenta il corso di Dottorato in Discipline Linguistiche e Letterature Straniere dell’Ateneo pisano.

Classe 1993 di Gavardo in provincia di Brescia, la dottoressa Rambelli ha ricevuto il riconoscimento durante una conferenza internazionale della ACL che si è svolta il 5 e 6 dicembre. ACL è una prestigiosissima associazione di linguistica computazionale formata da sezioni regionali (AACL in Asia, EACL in Europa, e NAACL in America) di cui quella asiatica è estremamente competitiva, con un tasso di accettazione dei lavori di solo il 18%.

Il lavoro premiato riguarda l’interpretazione automatica del significato e rappresenta un contributo significativo nell’indagine sulle potenzialità e i limiti dei modelli neurali di Intelligenza Artificiale nel comprendere il linguaggio umano. Intitolato "Comparing Probabilistic, Distributional and Transformer-Based Models on Logical Metonymy Interpretation", l’articolo è opera di un team internazionale che include Alessandro Lenci dell’Università di Pisa e supervisore dottorale di Giulia Rambelli, Philippe Blache dell’Università Aix-Marseille (Francia), con la quale Giulia Rambelli svolge il dottorato in cotutela, Chu-Ren Huang ed Emmanuele Chersoni dell’Hong Kong Polytechnic University, quest’ultimo laureato dell’Università di Pisa.