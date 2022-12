Scelta la nuova squadra di governo di Confcommercio Provincia di Pisa

L'assemblea generale del 1 dicembre che ha sancito l'elezione di Stefano Maestri Accesi nella carica di presidente di Confcommercio Provincia di Pisa per i prossimi cinque anni ha visto contestualmente il rinnovamento degli organi dirigenti dell'associazione di categoria. Nella giunta esecutiva composta complessivamente da 15 membri, il confermato vicepresidente vicario Alessandro Trolese sarà affiancato dai nuovi vicepresidenti Valeria Di Bartolomeo e Massimo Bacherotti, mentre Alessandro Simonelli sarà presidente con delega al Territorio.

"Attraverso un'apposita modifica del nostro statuto abbiamo voluto ridisegnare gli organi della nostra giunta esecutiva, in modo da avere una struttura dirigenziale ancor più capillare ed efficiente", afferma il rieletto presidente Stefano Maestri Accesi. "Il vicepresidente vicario Trolese, che ricopre anche la carica di presidente provinciale di Fipe Confcommercio Pisa e Silb Confcommercio Pisa, sarà affiancato da due stimati imprenditori come Valeria Di Bartolomeo, già presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa e Massimo Bacherotti, già presidente dei Porticcioli Arno Confcommercio Pisa, mentre ad Alessandro Simonelli, nostro presidente di Area Vasta, la speciale delega per consolidare e implementare la presenza dell'associazione sul territorio provinciale. Allo stesso modo i nuovi ingressi in giunta di imprenditori che ogni giorno lavorano alacremente per Confcommercio come Lorenzo Nuti, Daniela Petraglia, Luca Ravagni e Massimo Rutinelli, sono determinanti per avere una squadra ancor più efficiente a sostegno degli oltre 5mila imprenditori e professionisti che rappresentiamo".

Esprime "i più sinceri auguri di buon lavoro a tutti i dirigenti che rappresentano nella nostra provincia la più grande rete di imprese d'Italia" il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "La conferma di Maestri Accesi nel ruolo di presidente e il rinnovo delle cariche ci consentono di avere una struttura dirigenziale ancor più organizzata e in grado di supportare le nostre imprese nelle numerose sfide che ci attendono, dalla ripresa dopo lo shock della pandemia e gli effetti della guerra in Ucraina alla devastante crisi energetica, del caro bollette e dell'aumento del costo delle materie prime, la mancanza di personale ormai cronica, oltre a prodigarsi con le numerose attività e iniziative che ci consentono di valorizzazione i nostri centri storici e i nostri territori".

Ecco le cariche della nuova dirigenza di Confcommercio Provincia di Pisa: Presidente: Stefano Maestri Accesi, Vicepresidente vicario: Alessandro Trolese, Vicepresidenti: Valeria Di Bartolomeo e Massimo Bacherotti, Presidente con delega al Territorio: Alessandro Simonelli, Membri di giunta: Franco Benedetti, Mauro Buccioni, Francesco Ciampi, Fabrizio Fontani, Maurizio Nardi, Lorenzo Nuti, Franco Palermo, Daniela Petraglia, Luca Ravagni, Massimo Rutinelli.