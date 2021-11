Giuseppe Castaldo lascia la Prefettura di Pisa: il saluto del presidente Angori

Nella mattina di oggi, mercoledì 3 novembre, il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori ha ricevuto per un saluto istituzionale, presso la sede della Provincia, il prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo che da venerdì 5 novembre avrà una nuova collocazione, a Caserta. "Il mio saluto è stato da presidente della Provincia di Pisa, e anche da sindaco di Vecchiano: in questi anni abbiamo realizzato sempre più con la Prefettura - scrive Angori sulla sua pagina Facebook - una fattiva sinergia fatta di ascolto attivo e reciproca collaborazione a beneficio di tutte le nostre comunità, e questo grazie anche al diretto impegno del prefetto Castaldo e alla sua attenzione verso i territori e tutti i Comuni del tessuto provinciale".

Angori continua: "Per questo ho voluto ringraziare il dottor Castaldo personalmente, peraltro alla vigilia del 4 novembre Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, per questo lavoro assiduamente portato avanti, nell'auspicio e nella convinzione che tale sinergia proseguirà anche in futuro con la Prefettura di Pisa. Al Prefetto Castaldo i migliori auguri di buon futuro e buon lavoro da parte di tutte le istituzioni della Provincia di Pisa".

Al posto di Castaldo arriverà a Pisa Maria Luisa D'Alessandro dalla prefettura di Sassari. Nata nel 1961 a Paola, in Calabria, D'Alessandro ricopriva la carica di prefetto nella città sarda dal 2019. E' la moglie di Gianlorenzo Fiore, ex prefetto proprio a Pisa tra il 1996 e il 2000.