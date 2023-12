Si è svolta a Pisa ieri, 3 dicembre, l'assemblea dei soci della sezione cittadina di Ancri, l'Associazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana. Il Consiglio è stato rinnovato dopo la morte del compianto presidente, Cav. Mario Cerrai.

L'assemblea si è svolta nella prestigiosa location del Royal Victoria Hotel, alla presenza del segretario regionale Luigi Fontanella e della vicepresidente uscente Sabrina Chiellini della Sezione di Pisa. E' stata consegnata ai figli del Cav. Mario Cerrai una targa "per ricordare il nostro affetto verso il 'Gigante buono', primo presidente di Ancri Pisa". Un ringraziamento è stato rivolto ai consiglieri uscenti e ai soci che hanno sostenuto finora l'associazione.

In seguito, per acclamazione è stato eletto presidente Ancri della sezione di Pisa, il cavalier Giuseppe Pantaleo. I consiglieri sono Comm. Ferdinando Ciampi, i Cav. Angela Gioia, Sabrina Chiellini, Riccardo Buscemi e Gian Luca Sessa. Il nuovo direttivo e il presidente si augurano di avere il supporto dei soci "per far crescere la sezione e sviluppare iniziative tese a divulgare la conoscenza della nostra Repubblica nei cittadini della nostra città".