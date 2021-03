Gli ambientalisti nella task force regionale contro l'erosione costiera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'Associazione Ambientalista La Città ecologica di Pisa ha inviato all'Assessora Regionale Monia Monni la lettera che riportata di seguito con la richiesta di partecipare alla Task Force contro l'erosione costiera.



All’Assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo della Regione Toscana Dott.ssa Monia Monni



OGGETTO: task force permanente per combattere l’erosione costiera. Richiesta di Partecipazione.



Egregia Assessora, apprendiamo dalla stampa della creazione della Task Force permanente di cui all’oggetto. Notiamo che di essa non fanno parte le Associazioni Ambientaliste, che si sono sempre impegnate anche per la difesa della costa dall’erosione e che oggi sono in prima fila nella battaglia contro i cambiamenti climatici che stanno rischiando di trasformare il mare da grande risorsa ambientale, paesaggistica ed anche economica in una minaccia per la costa e le popolazioni che vi abitano. La nostra Associazione è da sempre impegnata in questa battaglia (come può verificare visitando il nostro Sito alla URL www.lacittaecologica.it) che nel Litorale pisano ha visto anche la realizzazione di opere innovative e alternative ai classici “muri” di scogli: le spiagge in ghiaia. Con noi collaborano anche esperti di livello internazionale che supportano con la loro competenza le nostre azioni. Chiediamo a Lei che ha avuto questa lodevole iniziativa di far partecipare ad essa anche un nostro qualificato rappresentante che possa portare a quel tavolo, che già vede la presenza dei rappresentanti dei concessionari dei beni demaniali, il punto di vista delle Associazioni Ambientaliste. Rimanendo in attesa di un suo riscontro, Le porgiamo i nostri saluti ed i nostri auguri per lo svolgimento del suo importante incarico.



Prof. Pierluigi D’Amico Presidente de La Città ecologica di Pisa aps.