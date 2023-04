'Gli assetati': a Pontedera arriva il 'teatro partecipato' dell'Accademia dell'Incompiuto

L’Accademia dell’Incompiuto invita tutta la cittadinanza di Pontedera e della Valdera (studenti e studentesse, cittadine e cittadini, associazioni, gruppi musicali e teatrali amatoriali, e amanti della musica e del teatro) a partecipare alla realizzazione de 'Gli assetati - Pontedera', una creazione teatrale e musicale collettiva aperta a tutte e tutti, con il patrocinio del Comune di Pontedera, realizzata in collaborazione con Accademia Musicale Pontedera, Utel - Università del Tempo Libero, Spazio Nu e Cooperativa sociale Arnera e tutte le associazioni della Valdera interessate a cooperare per il bene comune e la cultura del territorio.

'Gli assetati' consiste nella realizzazione assieme a cittadine e cittadini di ogni età ed estrazione culturale di una serie di eventi teatrali in varie forme (flash mobs, interventi musicali o di lettura poetica, concerti e azioni di strada) che si svolgeranno in diversi luoghi della città nel mese di maggio, e di uno spettacolo finale il 3 giugno presso il Teatro Era.

'Gli assetati' è un invito rivolto a tutte e tutti a prender parte a un viaggio di creazione artistica condotta in gruppo, con musiche composte da membri dell’Accademia dell’Incompiuto, e testi tratti dall’opera del poeta francese René Daumal, in particolare dal romanzo 'La gran bevuta', un racconto arguto sui vari tipi di sete che da sempre affliggono l’umanità. Una proposta per vivere assieme una dimensione collettiva in musica, poesia e teatro, alla ricerca di ciò che potrebbe placare la sete, oggi in Valdera. Dietro l'allegria musicale e l'umorismo del testo de 'La gran bevuta', 'Gli assetati' riecheggia dello struggente senso di perdita (di persone care, di ideali, di significati, di sogni e di illusioni) che accompagna tutti noi, insieme all'inestinguibile sete che da sempre spinge il genere umano, e agli sforzi spesso deliranti per soddisfarla.

La creazione dello spettacolo e degli eventi pubblici si svolgerà in una serie di incontri liberi e gratuiti in diversi locali del territorio cittadino, durante i quali gli artisti locali e internazionali dell’Accademia dell’Incompiuto, con l’assistenza di professionisti della città, tra cui docenti e studenti dell’Accademia Musicale di Pontedera, insegneranno ai partecipanti semplici musiche e canzoni, metteranno a disposizione testi poetici, come piccoli monologhi e dialoghi, e proporranno scene teatrali. Tutto ciò andrà a comporre interventi di strada e uno spettacolo finale, che sarà presentato nel teatro cittadino, e di cui ogni partecipante, anche chi ha poco tempo da dedicare alle prove, sarà autore o autrice a pieno titolo assieme agli altri. La partecipazione è libera e gratuita ed aperta a tutte e tutti, anche senza nessuna precedente esperienza in campo teatrale o musicale.

L’Accademia dell’Incompiuto ha già creato varie versioni de 'Gli assetati' in molte parti del mondo, per esempio in Francia, Brasile, Ecuador, Lituania, Germania e India, sia con professionisti del mondo dello spettacolo che con dilettanti. In ogni luogo 'Gli assetati' viene tradotto e presentato nella lingua del posto, e ad ogni tappa il materiale musicale si arricchisce delle tradizioni musicali e delle danze locali. Prossimamente l’Accademia dell’Incompiuto porterà 'Gli assetati' di nuovo in Germania, poi in Portogallo, San Casciano dei Bagni, Roma e Svezia, ma la versione pontederese ha un valore speciale, svolgendosi nel luogo da cui i membri dell’Accademia partono per le varie parti del mondo.

Pontedera è la base dell’Accademia, che ha legami forti e di lunga data con individui, gruppi ed associazioni della Valdera. La maggior parte dei fondatori dell’Accademia dell’Incompiuto sono attivi a Pontedera da decenni, come Felicita Marcelli, attrice e cantante di origine romana ma a Pontedera da più di quindici anni, Jorge Romero Mora, attore e regista colombiano, e Sambou Diarra, attore maliano. Inoltre, Viviana Marino, giovane e talentuosa cantante della città, ha preso parte a quasi tutte le versioni de 'Gli assetati' all’estero, grazie al sostegno del Comune di Pontedera, ed è anche lei una figura centrale di questa creazione collettiva, così come Silvia Rubes, attrice e pedagoga conosciuta in molti ambienti della città. Affiancano il gruppo anche Vicente Cabrera, cileno, attore e musicista, e Ginevra Gavazzi, giovanissima attrice comasca, trasferitasi qui per partecipare a quest’avventura dopo aver accompagnato l’Accademia in vari viaggi all’estero.

Il Comune di Pontedera sostiene questa iniziativa, come molte altre sul territorio, territorio in cui l’Accademia vuole essere sempre più presente, al servizio dei talenti e delle ricchezze culturali locali, per esempio durante gli eventi del 'Ponte di Parole', una manifestazione diffusa sulla lettura e la letteratura che si svolgerà a Pontedera dal 26 al 29 maggio.

IL CALENDARIO

Prove settimanali a partire dal 12 aprile:

- Mercoledì, Ore 18-20 presso UTEL - via della Stazione vecchia 12, Pontedera.

- Venerdì, Ore 14-16:30 presso PALP, Piazza Curtatone 1, Pontedera, (riservato al momento a studenti delle scuole secondarie).

- Domenica, Ore 16-19 presso Spazio Nu, Via Firenze 42, Pontedera.

Prove generali per spettacolo finale: dal 29 maggio al 1 giugno. Spettacolo finale: sabato 3 giugno, presso il Teatro Era. Ci saranno inoltre interventi spettacolari di varia natura (flash mobs, interventi musicali o di lettura poetica, concerti, cortei e azioni di strada) realizzati in collaborazione col comune di Pontedera nel mese di maggio.

Per domande e approfondimenti l’Accademia dell’Incompiuto e collaboratori sono a vostra disposizione, all’indirizzo email assetati@accademiadellincompiuto.net o telefonando a Viviana Marino: 347 1899314 o Jorge Romero: 334 2577490. Artisti coordinatori del progetto e collaboratori: Mario Biagini, Vicente Cabrera, Sambou Diarra, Ginevra Gavazzi, Felicita Marcelli, Viviana Marino, Jorge Romero e Silvia Rubes.