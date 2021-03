Gli operai agricoli hanno gratuitamente fisa e f.i.m.i.a.v.: ecco come fare domanda e ottenere i rimborsi di malattia e infortunio e riscuotere la polizza Covid

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un importante sostegno al reddito che in provincia di Pisa interessa circa 3000 operai agricoli. Inoltre, per gli operai a tempo determinato, c'è tempo solo fino al 31 marzo 2021 per presentare domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 anche per via telematica in caso di impossibilità per Covid. Nel caso di assenze per malattie ed infortuni in agricoltura, nella provincia di Pisa, esiste il fondo F.I.M.I.A.V. per integrare le prestazioni INPS e INAIL. La fruizione delle integrazioni è legata alla compilazione dell'apposito modulo F.I.M.I.A.V.. Per avere indicazioni più dettagliate e compilare o consegnare il modulo basta rivolgersi alle sedi INAS e FAI-Cisl indicate. Tramite il fondo F.I.S.A. è invece possibile ottenere i rimborsi di spese mediche effettuate, tra le altre sono compresi i ricoveri ospedalieri, indennità di parto, alta specializzazione, protesi ortopediche ed acustiche e la copertura Coronavirus prorogata dal 1° GENNAIO 2021 al 31 MARZO 2021. Il Fondo FISA ha infatti provveduto alla proroga della Polizza COVID-19 fino al 31.03.2021 con le seguenti modalità: – Copertura per il/la LAVORATORE/LAVORATRICE ISCRITTO/A – Diaria di € 30,00 per isolamento domiciliare per un massimo di 10 giorni l’anno – Termine perentorio per la presentazione delle domande è il 31.05.2021. Le garanzie offerte sono valide sia per gli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) che per gli avventizi (O.T.D.) ed i loro familiari. Anche per fruire di queste prestazioni si deve compilare l'apposito modulo, nel quale va indicato l'IBAN e, per gli avventizi, allegata l'ultima busta paga relativa all'anno precedente la richiesta delle prestazioni. Inoltre c’è tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda di ‘disoccupazione agricola’, un importante sostegno al reddito per i lavoratori a tempo determinato. Per averne diritto occorre aver lavorato in agricoltura almeno 102 giornate nel biennio 2019-2020, essere iscritti agli elenchi anagrafici agricoli ed avere almeno due anni di anzianità contributiva. Le domande possono essere presentate tramite gli uffici della Fai-Cisl e del patronato Inas-Cisl le cui sedi sono sotto riportate o reperibili sui siti www.inas.it e www.faicisltoscana.com La documentazione da presentare: Codice Fiscale, carta identità. Per chi richiede anche gli assegni al nucleo familiare sono necessari i redditi relativi agli anni 2019-2020 (Modello Cud, 730 o modello unico 2020 di tutti i componenti), autocertificazione stato di famiglia. Per i lavoratori extracomunitari è necessaria fotocopia del permesso di soggiorno (anche della moglie e dei figli nel caso si chiedano gli assegni al nucleo familiare ANF) e carta di identità, i permessi di soggiorno di tutti i familiari e certificato cumulativo residenza-stato di famiglia. Per l’accredito su conto corrente è indispensabile fornire il codice IBAN. Per gli assunti a tempo indeterminato licenziati nel corso del 2020 o sono andati in pensione possono presentare comunque la domanda di disoccupazione per il periodo di lavoro a tempo determinato svolto nell’anno 2020 e la relativa integrazione all'ente EBAN. Per informazioni contattare: Lara 346/7112671 l.azie@cisl.it Sedi Fai-Cisl e Inas dove sarà possibile compilare e consegnare le domande: PISA via Vespucci,1; PONTEDERA via Brigate Partigiane,45; PONSACCO via della Rimembranza,20; VOLTERRA via dell'Ortaccio,11; POMARANCE p.zza De Larderel,13; CASCINA Tosco Romagnola, 203; CASTELFRANCO di S. c.so Bertoncini,51; CAPANNOLI via Berlinguer, 4; PECCIOLI via Marconi, 2.