Polemica Sant'Anna-Normale, i Goliardi pisani: "Omofobia e discriminazione lontane dalle nostre tradizioni"

Il SaVOT, ovvero la goliardia universitaria pisana, intende esprimere la propria decisa distanza dagli eventi accaduti nei giorni scorsi tra gli allievi della Normale e del Sant’Anna durante la rituale sfida tra i collegi finita in scambi camerateschi di epiteti omofobi e discriminanti. "Le suddette scuole di eccellenza si scontrano da qualche decennio, la goliardia pisana esiste da ben prima e certamente non ha mai avuto comportamenti del genere. Goliardia è cultura e intelligenza, rispetto dell’altro e amore per la sapienza. La goliardia è inoltre inclusiva e mai discriminante" afferma Ettore Radoccia, portavoce dell'associazione studentesca.

"Ogni 5 novembre andiamo a 'liberare' gli studenti delle scuole superiori non per far loro saltare lezione, ma per amore delle tradizioni e della libertà. Pisa è la città che ancora conserva in modo massivo tale rito, che rappresenta un saluto di commiato delle matricole agli ex colleghi, ovvero il passaggio all’Università e quindi all’età adulta" continua Radoccia. "La goliardia universitaria pisana è tutt’altro che oppressione, è anzi inclusione di generi, generazioni, abilità e provenienze differenti. Accogliamo gli studenti, pisani o fuori sede, facendoli sentire parte integrante della città e della comunità universitaria nazionale. Quando cantiamo il 'Gaudeamus' in latino ricordiamo gli studenti che per secoli hanno animato le aule elevando i loro spiriti; quando cantiamo il 'Di Canti' onoriamo gli studenti del battaglione universitario caduti nella prima guerra di Indipendenza per l’Italia e la libertà dall’oppressore austriaco. Per tutto questo la goliardia, quella vera e non posticcia, è amore per la libertà e non certo nonnismo. Invitiamo i rappresentanti degli studenti di Normale e Sant’Anna ad un confronto cittadino su questi temi, invieremo loro nei prossimi giorni l’invito".