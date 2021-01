Gonfalone d'argento per Giulio Deangeli

Nuovo riconoscimento per Giulio Deangeli, il neuroscienziato venticinquenne plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all’Università degli Studi di Pisa. Giovedì 21 gennaio il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo consegnerà il Gonfalone d'argento, l'onorificenza più importante che può assegnare l'assemblea.

L'appuntamento con la cerimonia è fissato per le ore 12.30 in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, con celebrazione online. Si potrà seguire in diretta streaming sul sito istituzionale della Regione, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Consiglio regionale.