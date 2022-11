Al professor Francesco Menichetti il Gonfalone d'Argento della Regione Toscana

Gonfalone d'argento all'ex direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale Cisanello Francesco Menichetti. La più alta onorificenza dell’Assemblea toscana, come deliberato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è stata conferita all’infettivologo pisano per il ruolo significativo che ha avuto durante la pandemia nel coadiuvare le istituzioni con pareri e indicazioni di particolare rilievo scientifico.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in medicina interna e malattie infettive, infettivologo esperto, Francesco Menichetti si è dedicato allo studio delle infezioni nell’ospite compromesso e al trattamento delle infezioni da germi multiresistenti. In relazione al Covid ha condotto studi sul plasma e anticorpi monoclonali. Studia ora il Long-Covid e si dedica all’assistenza dei pazienti colpiti da questa patologia complessa e ancora poco conosciuta. La notevole esperienza nello sviluppo clinico di nuovi antibiotici e antifungini lo pone come naturale consultant per le aziende farmaceutiche.

“Sono orgoglioso di poter conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale al professor Menichetti - ha dichiarato alla cerimonia il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - questo vuole essere un premio alle sue qualità scientifiche, mediche, alla sua capacità di saper essere vicino al paziente, facendo ricerca di altissimo profilo. Menichetti è uno di questi professionisti che quando vanno in pensione mancano e la sua mancanza si sente nel sistema sanitario”. Il Gonfalone, ha aggiunto Mazzeo, “è anche un riconoscimento ai tanti professionisti della sanità toscana che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del Covid. La loro attività di cura, di assistenza, ma anche di ricerca, ne hanno fatto un punto di riferimento a livello toscano, nazionale, ma anche internazionale”.

“Si tratta per me di un motivo di profondo orgoglio, questo premio riconosce un impegno ultraventennale che ho speso all’ospedale di Pisa a favore della sanità toscana - ha dichiarato Francesco Menichetti - e di riconoscenza doverosa, sentita, autentica nei confronti dell’istituzione, il Consiglio regionale, e del presidente Mazzeo. Gli ultimi anni mi hanno visto spesso interagire con le istituzioni, per raggiungere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi”. La pandemia oggi, ha spiegato il professor Menichetti, “è più favorevole per due buoni motivi: abbiamo un Paese largamente vaccinato, siamo tra i più vaccinati d’Europa e del mondo, la popolazione è largamente protetta; le continue mutazioni virali fortunatamente non hanno virato al peggio, le varianti di Omicron sono ancora meno patogene del virus originale di Wuhan. Mi pare azzardato - ha aggiunto - liquidare l’atteggiamento di prudenza e di attenzione, in particolare all’interno degli ospedali e nei confronti degli operatori sanitari. Avrei continuato a mantenere l’impegno vaccinale. I pazienti hanno diritto di essere assistiti da medici che credono nei vaccini, che fanno i vaccini e li mettono al riparo dal rischio”.