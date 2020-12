Google down in tutto il mondo, problemi con Youtube e Gmail

I servizi Google sono stati down per circa un'ora nella mattina di oggi, lunedì 14 dicembre 2020. Da tutto il mondo sono arrivate segnalazioni, da Gmail a YouTube, passando per Google Docs e altri. Oltre alla piattaforma video e a quella per la posta elettronica, non funzionano anche Google Drive e la G Suite, strumento fondamentale per la didattica a distanza.

Google down, costa sta succedendo

Un malfunzionamento ha colpito i server di Google su scala globale. Il sito downdetector.com ha registrato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube.

Molte sono le segnalazioni provenienti dall'Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Moltissime le segnalazioni dal Regno Unito e dall'Olanda. In Francia le problematiche sembrano localizzate soprattutto nell'area di Parigi, mentre in Italia le segnalazioni arrivano da Milano, Roma e Napoli.

Google: "Servizi tornati online"

Dopo circa un'ora dall'inizio delle segnalazioni, Google ha iniziato a ripristinare i propri servizi, colpiti da un malfunzionamento su scala globale dopo le ore 12:30 italiane. Sul 'Dashboard', il pannello di controllo che Google mette a disposizione e che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti dall'azienda, si legge che ogni servizio "è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti". Il messaggio è delle ore 13:30 circa e fa seguito a quello pubblicato alle 12:55, in cui Google si dice a conoscenza di un "problema che interessa una maggioranza di utenti". In un nuovo messaggio arrivato poco dopo le ore 14, il motore di ricerca ha rassicurato tutti gli utenti: "I servizi sono tornati online".