Dalla Colombia in visita a San Giuliano Terme per promuovere legami turistici e commerciali

Nei giorni scorsi, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio ha accolto nel palazzo comunale il governatore del dipartimento di Sucre in Colombia, Héctor Olimpo Espinosa Oliver. Espinosa (seguito da una delegazione composta, tra gli altri, anche dall'ingegner Giovandomenico Caridi) ricopre parallelamente l'incarico di presidente della Conferenza nazionale dei dipartimenti colombiani ed è venuto in viaggio in Italia per intensificare i rapporti con la regione che governa, per promuovere il turismo sostenibile, marittimo ed i prodotti del territorio di un'area della Colombia che dall'interno della foresta tropicale arriva fino alle bianche spiagge caraibiche.

"E' stato un piacere ed un onore accogliere il Governatore e lo è altrettanto il fatto che il comune di San Giuliano Terme sia stato scelto tra i luoghi della visita - afferma il sindaco Sergio Di Maio - Ci siamo confrontati su un bel po' di temi, scoprendo che i nostri territori hanno alcune cose in comune, come la vocazione agricola e di un turismo sostenibile attento all'ambiente. L'ho invitato ad essere presente alla prossima edizione dell'Agrifiera e avvieremo un percorso per stringere un patto di amicizia tra il nostro Comune e il dipartimento di Sucre".