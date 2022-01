Bonus utenze luce e gas: mille i nuclei familiari beneficiari del contributo

Il Comune di Pisa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria provvisoria relativa al Bonus Utenze luce e gas. La misura, su cui l’amministrazione ha messo a disposizione 200mila euro, prevede un supporto alle famiglie a medio e basso reddito, attraverso il riconoscimento di un contributo fino a 200 euro per il pagamento delle utenze di luce e gas relative al 2021, riferite all’abitazione di residenza. La graduatoria dei beneficiari è consultabile all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/bonus-utenze-luce-e- gas.

"Si tratta di una misura importante - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - sulla quale avevamo deciso, come amministrazione, di mettere a disposizione 150mila euro. Una cifra che è stata poi implementata fino a 200mila euro, 100mila in più rispetto allo scorso anno, per allargare il più possibile la platea dei beneficiari. Alla fine sono circa mille le domande che sono state accolte e soltanto due quelle rifiutate, in quanto presentate da famiglie non residenti all’interno del territorio comunale".