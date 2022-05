Valdera: pubblicati i punteggi provvisori per l’accesso ai nidi d’infanzia

Sono stati pubblicati in modalità anonima sul sito web dell'Unione Valdera nella sezione 'News' (www.unione.valdera.pi.it) i punteggi provvisori assegnati alle domande per l'accesso ai nidi d'infanzia, relative all'anno educativo 2022/2023 e pervenute entro il termine di scadenza indicato nel bando. Ancora una volta si è mostrato molto alto l’interesse dei genitori per l’offerta formativa proposta dall’ente di via Brigate Partigiane con 522 domande totali per tutti i 16 nidi presenti sul territorio dell'Unione Valdera, tra nuove iscrizioni e riconferme.

Anche quest'anno, il punteggio provvisorio, articolato nelle sue diverse componenti, sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell’Unione, fino al 9 giugno 2022. Occorre rimarcare che l’Unione Valdera non invierà alcuna comunicazione personale all’indirizzo degli interessati. Chi ha effettuato la domanda di iscrizione utilizzando tessera sanitaria o Spid potrà accedere alla propria area riservata; chi invece ha effettuato la domanda di iscrizione tramite i punti di assistenza, dovrà contattare telefonicamente gli stessi per la consultazione del punteggio ottenuto. Entro il 9 giugno 2022, nel caso in cui si riscontrino errori materiali nei punteggi assegnati, sarà possibile presentare una richiesta di correzione d'ufficio del punteggio, con una semplice mail all'indirizzo infonidi@unione.valdera.pi.it. Nel caso debba essere rivalutata la situazione familiare o lavorativa, potrà essere proposto un ricorso avverso l'assegnazione del punteggio, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web dell'Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it, Servizi Educativi.

Unione Valdera ricorda infine che la graduatoria provvisoria è finalizzata alla sola attribuzione del punteggio e non all'assegnazione del posto, il modello ISEE o relativa D.S.U., se non già dichiarato nella domanda, dovrà essere presentato entro il 9 giugno 2022 per mail all’ufficio scuola del Comune dove è situato il nido indicato come prima scelta dal richiedente e che l'assegnazione del posto, avverrà soltanto dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, prevista per il 22 giugno. Dopo questa data ed entro il 6 luglio, gli ammessi dovranno accettare o rinunciare formalmente il posto assegnato, inviando l’apposito modulo per mail all’ufficio scuola del Comune in cui ha sede la struttura.