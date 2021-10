Bonus Donna e Bonus Acque: pubblicate le graduatorie dei beneficiari

Il Comune di Pisa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la graduatoria provvisoria relativa al Bonus Acque 2021. L’agevolazione consiste in un abbattimento tariffario in bolletta sui consumi futuri (anno 2021-2022) operato dal gestore Acque Spa. L’elenco dei beneficiari è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/bonus-acque-2021.



E’ stato inoltre pubblicato lo scorrimento della graduatoria relativa al, il contributo 'una tantum' di 150 euro per l’acquisto di prodotti per l’igiene intima femminile di ragazze e donne in età fertile, residenti nel territorio comunale e con un Isee familiare non superiore ai 15mila euro. L’elenco delle beneficiarie è consultabile al seguente link https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/bonus-donna-2021