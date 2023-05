Sorpreso a disegnare su un pilone della Fi-Pi-Li: writer livornese nei guai

Nella serata di giovedì 18 maggio una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Fagiana, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto intento a imbrattare, con bombolette spray, un pilone in cemento del cavalcavia della S.G.C.FI.PI.LI. Sul posto i poliziotti hanno individuato e bloccato l'uomo mentre tentava di allontanarsi. Si tratta di un cittadino livornese 35enne, il quale alle contestazioni dei poliziotti ha ammesso di aver imbrattato il citato pilone, disegnando un graffito raffigurante la parola 'CARS'. Il 35enne è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti e denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento: nei suoi confronti sono state altresì sequestrate 5 bombolette spray in suo possesso.