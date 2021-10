Sorpreso mentre fa un graffito: giovane fermato dalla Polizia

Visto dalla Polizia e fermato mentre imbrattava un muro. E' successo ieri pomeriggio, 20 ottobre, in via Consoli del Mare. Gli agenti erano a bordo della loro vettura quando hanno notato un giovane studente, in compagnia di due amiche, mentre disegnava spray alla mano sulla parete perimetrale di un palazzo privato.

Il ragazzo è stato così identificato. Alla richiesta di spiegazioni ha risposto che stava realizzando un soggetto astratto per promuovere la sua arte. Gli operatori si sono fatti consegnare le bombolette, per poi prendere contatti con alcuni proprietari delle abitazioni del civico interessato, i quali si sono riservati di sporgere querela nei confronti del giovane. Al termine dell'intervento il ragazzo è stato allontanato, con l'invito ad evitare di imbrattare per il futuro proprietà altrui.