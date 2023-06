Gran concerto finale degli alunni dell’istituto comprensivo 'Livia Gereschi' di Pontasserchio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 1° giugno alle ore 18.00 più di 200 ragazzi dell’Istituto “Livia Gereschi” di Pontasserchio si sono esibiti nel cortile della scuola secondaria “E. Fermi” a conclusione del progetto “Più suoni, più pensi” che ha coinvolto docenti e alunni di Infanzia, Primaria e Secondaria. I ragazzi si sono esibiti con canzoni, brani strumentali e soprattutto con coreografie di body percussion che sono state realizzate all’interno del corso di formazione del Prof. Alessandro Nobili presso l’Accademia di Musica “Stefano Strata” di Pisa.



L’esibizione è stata l’occasione per festeggiare la recente assegnazione, da parte dell’Usr Toscana, dell’indirizzo musicale alla scuola secondaria “E. Fermi”, che dal prossimo anno attiverà quattro corsi strumentali. La Dirigente Sandra Fornai ha sottolineato l’importanza del percorso musicale come ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, mentre l’Assessora Lara Ceccarelli, intervenuta in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo scolastico.



La scuola ringrazia tutti i docenti coinvolti nel progetto “Più suoni, più pensi”: Beatrice Bachi, Valentina Benedetti, Cristina Bernardeschi, Barbara Bronzini, Emanuele Chesi, Donatella Ciari, Letizia Donati, Elena Falconetti, Alessandra Giorlando, Ilaria Grande, Claudia Mancini, Marinella Mencacci, Vittorio Paiotta, Elena Polo Riva, Mariamichela Russo, Paola Salvadori, Teresa Uva e Simona Zordan. Un ringraziamento speciale a tutti gli alunni e ai loro genitori intervenuti così numerosi!