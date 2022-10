Imprese: torna il Gran Galà Confesercenti Toscana Nord

Sarà il Tower Plaza Hotel in via Caduti del Lavoro a Pisa ad ospitare la quarta edizione del Gran Galà Confesercenti Toscana Nord venerdì 21 ottobre, a partire dalle 19. L'atteso appuntamento nel quale l’associazione di via Ponte a Piglieri coglie l’occasione per premiare le attività associate che nell'anno corrente hanno raggiunto una certa anzianità.

"L’idea del Gran Galà Confesercenti nasce nel 2018 - spiega il responsabile area pisana Simone Romoli - con una particolare edizione 'zero' quando, dopo il devastante incendio del Monte Serra, decidemmo di organizzare due cene di solidarietà a sostegno di ristoranti associati rimasti parzialmente isolati per la chiusura della strada. Il successo di queste iniziative dette la spinta per realizzare nel 2019 a Villa Maya a Latignano, nel 2020 al Cosmopolitan Golf Club di Tirrenia e l’anno scorso ai Bagni di Pisa di San Giuliano Terme le prime tre edizioni del Gran Galà Confesercenti Pisa. Nell’edizione 2022 saranno 18 le imprese della provincia premiate, imprese che festeggiamo per una anzianità di attività che parte dai 10 fino ad arrivare ai 50 anni".

La conclusione del responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord: "Saranno presenti tutti i nostri massimi vertici, a partire dal presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti ed il Direttore Generale Miria Paolicchi. La Confesercenti regionale sarà invece rappresentata dal suo presidente Nico Gronchi e dal direttore Massimo Biagioni. Un ringraziamento particolare ai nostri sponsor Abc Unipolsai, Banca Popolare di Lajatico, Ford BluBay e Magazzini Mangini ed ai partner tecnici Salumificio Rosi, Tesori di Toscana e Azienda Vinicola Marzocchi".

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre che ai vertici Confesercenti Toscana Nord, presenti il presidente della Provincia Massimiliano Angori e gli assessori al commercio di Pisa Paolo Pesciatini, di San Giuliano Terme Lucia Scatena, di Cascina Bice Del Giudice, di Pontedera Alessandro Puccinelli, di Ponsacco Roberta Lazzeretti e di Volterra Viola Luti.