Trova una granata pulendo la soffitta

Era avvolta nell'ovatta, ben conservata quindi, come un cimelio. Ma era una granata pericolosa, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. A Pisa una residente di Porta a Lucca ha chiamato ieri, 23 novembre, la Polizia quando, pulendo la soffita del suo appartamento, ha trovato l'ordigno bellico. Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti. La soffitta è stata chiusa, fino all'intervento degli artificieri. La granata è stata messa in sicurezza e trasportata via, fino a che non è stata fatta brillare in un luogo attrezzato e sicuro.