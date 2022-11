Grande partecipazione dell'IC Toniolo alla campagna 'Io leggo perché'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è appena conclusa la settimana della campagna nazionale 'Io leggo perchè' promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Centro per il Libro e la Lettura e altri partner, per accrescere il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche attraverso donazioni di comuni cittadini, potenziate dal contributo degli editori. L’Istituto comprensivo “Toniolo”, da sempre attento allo sviluppo delle biblioteche scolastiche, ha visto l’ampia e allegra partecipazione degli studenti della scuola secondaria che, in diversi momenti del weekend appena concluso, sono stati presenti nelle librerie gemellate per invitare il pubblico a partecipare a questa azione collettiva per la lettura e le biblioteche. Le librerie gemellate erano Gli anni in tasca, Feltrinelli, il libraccio, Libreria dei ragazzi, Civico 14) Nell’IC Toniolo, infatti, la biblioteca è un ambiente di apprendimento utilizzato correntemente nel lavoro scolastico; gli spazi sono curati per favorire la lettura personale e anche il confronto sui libri letti; l’istituto investe una parte del suo budget nell’acquisto dei libri, nonché di strumenti per la lettura di e- book, e nella formazione dei docenti che, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, rivestono il ruolo di bibliotecari e promotori della lettura. Nella convinzione che, anche nell’era digitale che pure vede la scuola protagonista, c’è bisogno di far innamorare i ragazzi dei libri e della lettura e far scoprire loro la bellezza e l’importanza di questo strumento.