Grande successo per la Round Table 76 San Miniato Fucecchio alla Giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico onlus

Dal 09 Febbraio 2021 al 15 Febbraio 2021 si è svolta in tutta Italia la settimana della Raccolta del Farmaco organizzata dal Banco farmaceutico Onlus che quest’anno ha festeggiato i 21 anni in Italia, Sabato 13 era la Giornata Nazionale della Raccolta del Farmaco . La Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha supportato attivamente questa iniziativa con i proprio soci presso la Farmacia Comunale 1 di Santa Croce sull’Arno. L’iniziativa è stata coronata dal successo grazie alla generosità dimostrata dai cittadini, nonostante il momento economico difficoltoso, hanno dimostrato una sensibilità diffusa verso il sociale donando farmaci per i più bisognosi. La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno dieci soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.

