La carovana della cultura del dono transita da Pisa con la Granfondo dei trapiantati

L’11 e 12 ottobre scorso la 17° Granfondo ciclistica dei Trapiantati ha fatto tappa nella città di Pisa. La Granfondo è una manifestazione ciclistica organizzata dall'Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo e Aido Nazionale (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule - ODV) che si svolge dal 8 al 15 ottobre 2023 in 7 tappe da Bergamo a Siena. La manifestazione ciclistica, a carattere nazionale, è ormai giunta alla 17° edizione ed ha lo scopo di promuovere la cultura della donazione degli organi, grazie anche alla testimonianza dei trapiantati durante il percorso. La tappa di due giorni a Pisa è stata patrocinata dal Comune di Pisa.

Mercoledì 11 ottobre la Granfondo, dopo essere partita da La Spezia, è arrivata a Pisa alle ore 17 in piazza dei Cavalieri, dove tutto il gruppo dei ciclisti trapiantati con la carovana è stato accolto dall’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno, il presidente della sezione provinciale AIDO di Pisa Rocco Sergi, la vicepresidente della sezione provinciale AIDO di Pisa Maria Luisa Gallo e il segretario regionale AIDO Toscana Giuseppe Di Colo. Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti: Marco Bozzoli presidente dell’Associazione Amici del trapianto di fegato di Bergamo e Mariangelo Cossolini vicepresidente dell’Associazione Amici del trapianto di fegato.

"Una importante iniziativa a carattere nazionale - ha dichiarato l’assessore Giovanna Bonanno - che ha fatto tappa nella nostra città, nella cornice della prestigiosa piazza dei Cavalieri e che abbiamo accolto con grande piacere e commozione per l’importante messaggio che la stessa riveste. Una manifestazione per promuovere e sensibilizzare sulla tematica del dono e per diffondere la testimonianza di coloro che tale percorso hanno vissuto. Un ringraziamento all’Associazione Aido per questa bellissima iniziativa".

Il 12 ottobre tutto il gruppo dei ciclisti trapiantati con la carovana della Granfondo è stato ad incontrare alle ore 8.30 gli studenti dell’Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina di Pisa. Ad accogliere i ciclisti è stata la professoressa Roberta Cesaretti, dirigente scolastica dell’istituto che ha dichiarato: "I nostri ragazzi hanno lavorato questo anno sul tema del dono e oggi hanno la possibilità di poter 'toccare con mano' il tema da loro trattato grazie all’opportunità di poter sentire la testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle un trapianto".

Dopo che il presidente della sezione provinciale AIDO di Pisa Rocco Sergi ha presentato alle classi presenti le informazioni su AIDO, è intervenuto Marco Bozzoli, presidente dell'Associazione Amici del Trapianto di Fegato, il quale ha dichiarato: "La Granfondo dei trapiantati vuole essere uno strumento per diffondere nelle scuole e nelle comunità che incontreremo la cultura della donazione degli organi e quella del trapianto come nuove possibilità che la scienza mette a disposizione per salvare vite umane, dimostrando che chi riceve un organo non solo può tornare a svolgere una vita normale, ma anche a svolgere attività sportive rilevanti".

A seguire sono intervenuti il dottor Mariangelo Cossolini e il dottor Sergio Vedovati ad illustrare la parte più tecnica riguardo al trapianto e cosa significa 'ridare la vita' a chi era condannato alla fine della propria vita senza quel dono. Alcuni dei trapiantati con le loro toccanti testimonianze hanno fatto comprendere a tutti l’importanza della donazione. Classi attente e partecipi tanto da emozionare i presenti con le loro domande ed osservazioni. Alle 10 circa i ciclisti sono ripartiti con direzione Cecina.