Green Pass 'base' e 'rafforzato': 461 persone controllate il primo giorno dalla Polizia

Nella giornata di ieri, 6 dicembre, si è svolta per la prima volta l’attività specifica disposta con apposita ordinanza del Questore per i servizi straordinari di controllo del territorio, volta a vigilare sull’osservanza delle nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il piano è stato deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si trattava, in concreto, anche della prima giornata sperimentale in particolare per i controlli presso i mezzi del trasporto pubblico locale, in quanto per usare il servizio è previsto l'obbligo di possesso del Green Pass 'base', quello derivante dal tampone negativo.

La sola Polizia di Stato ha controllato 461 persone e 4 esercizi commerciali. Sono state sanzionate per violazione 3 persone. In generale, come ha riscontrato fin da subito la Polizia sul campo, si è ravvisata la collaborazione da parte dei cittadini.