"Green pass obbligatorio anche per le locazioni turistiche, non solo per le strutture ricettive"

Dal 10 gennaio "i clienti che alloggiano nelle strutture ricettive hanno l'obbligo di possedere il green pass rafforzato. Tutti tranne quelli che scelgono una locazione turistica, ai quali non è richiesto neppure il green pass base. Si tratta di un'anomalia assurda che va sanata al più presto, perché quando si parla di salute e sicurezza non possiamo applicare due pesi e due misure".

La questione la solleva il presidente di Federalberghi Toscana, Daniele Barbetti, che sottolinea: "E' inaccettabile che, in piena emergenza pandemica, esista una zona franca. Tanto più in un momento in cui si chiede di avere il green pass perfino a chi acquista al volo un pacchetto di caramelle in tabaccheria. Così non si tutela la salute pubblica e anzi si crea una ulteriore forma di concorrenza sleale". Perché, spiega, "è facile capire che chi è sprovvisto della certificazione verde, in viaggio, si toglierà dagli inghippi alloggiando in una casa in affitto anziché in una stanza d'albergo o in un bed and breakfast. La pandemia non può essere la scusa per derogare dal principio di 'stesso mercato, stesse regole'".

Federalberghi Toscana, quindi, lancia una richiesta al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "In attesa che il Governo risolva la questione una volta per tutte, chiediamo che sia approvata una ordinanza regionale che imponga l'obbligo del green pass anche alle locazioni turistiche brevi. Se il green pass serve a garanzia di sicurezza per gli ospiti alloggiati, deve valere ovunque".

