GrosMarket, apre a Pisa il nuovo punto vendita all’ingrosso

Il Gruppo Sogegross inaugura in Toscana il 3° Cash&Carry dell’anno, 30 le nuove assunzioni Il Gruppo Sogegross continua a sviluppare la propria rete di vendita: questa volta in Toscana, con l’apertura di un nuovo punto vendita GrosMarket a Pisa, per offrire freschezza e servizi innovativi a tutta la clientela professionale, che in questa zona si rivolge anche a un importante flusso turistico nazionale e internazionale. Il nuovo Cash&Carry, in via di Gargalone angolo via Aurelia Sud, si colloca in una posizione strategica per la viabilità: è inserito infatti in un edificio di recente costruzione, inaugurato quest’anno con l’apertura del punto vendita Ekom a ottobre, nell’importante area commerciale in forte sviluppo situata vicino alla direttrice autostradale Pisa Centro e alla superstrada Pisa Livorno, a pochi minuti dal centro città e dall’aeroporto Galileo Galilei, a 13 km da Marina di Pisa e 20 km da Livorno. Si tratta del 3° GrosMarket in Toscana dopo Firenze e Siena (il 23° in Italia): si sviluppa su una superficie di oltre 3.500 mq ed è costruito per offrire un’esperienza d’acquisto comoda e innovativa e per andare incontro alle esigenze della clientela professionale e dei possessori di partita Iva. È proposto anche a Pisa il nuovo format del canale ingrosso del Gruppo, con una cura particolare per l’assortimento, in particolare freschi e freschissimi, con oltre 10.000 referenze per coprire tutte le necessità della clientela professionale. Il punto vendita offre un’organizzazione dello spazio particolarmente efficiente, con corsie ampie e ben disposte. Tutta la proposta commerciale è costantemente rinnovata per garantire la massima freschezza per i più alti standard di qualità e sicurezza. La Macelleria, con self-service assistito, offre ampia scelta e pregiati tagli, con possibilità di frollatura a temperatura controllata dry aged; la Pescheria riceve giornalmente la merce, garantendo scelta e freschezza con pescato nazionale e locale, allevato di qualità e vasche con crostacei vivi, mentre l’Ortofrutta offre la migliore varietà delle proposte, anche in mini-colli per uno stoccaggio ridotto e diminuzione degli sprechi. Non mancano Salumi e Formaggi, con una particolare attenzione ai prodotti locali e con un’ampia scelta di prodotti professionali disponibili in una ricca varietà di confezioni e pezzature; il reparto è arricchito da due celle a temperatura controllata, dove si possono trovare eccellenze del territorio, italiane e internazionali. Anche a Pisa, GrosMarket esprime in maniera tangibile la propria vocazione di servizio verso il professionista con un’ampia offerta di prodotti Surgelati e una fornita dispensa per tutto il mondo Grocery, dove trovare il necessario per la cucina, senza tralasciare i prodotti per la detergenza professionale e il take away. Completano il punto vendita una grande varietà di Bevande e Birre e di Mixology e Spirits, inclusi prodotti di nicchia, oltre a una Cantina vini a temperatura controllata, che consente la selezione delle migliori etichette, con acquisto anche a singola bottiglia. Con il suo nuovo posizionamento Full Service, GrosMarket si conferma sempre più contemporaneo, innovativo e vicino alle esigenze della clientela professionale: “Siamo felici di inaugurare il nuovo Cash&Carry di Pisa. Si tratta della terza apertura di questo 2021 - dopo Albisola in provincia Savona e il nuovo GrosMarket a Genova Sampierdarena - ed è anche il terzo punto vendita in Toscana. Si consolida così il nostro percorso di sviluppo e si sottolinea il nostro impegno nell’essere un punto di riferimento per i clienti Ho.Re.Ca del territorio” - spiega Flavio Zago, direttore del canale ingrosso del Gruppo Sogegross. - Con il rebranding da ‘Sogegross’ a ‘GrosMarket Food&Service a tua misura’ e con il nuovo format di punto vendita, proponiamo un set integrato di soluzioni e opportunità, pensati per agevolare l’acquisto e supportare i professionisti nella scelta, nell’approvvigionamento e nell’utilizzo dei prodotti, fornendo consulenza all’interno del punto vendita e anche attraverso la nuova piattaforma e-commerce grosmarket.it, declinata anche su app, per garantire un servizio realmente su misura”. Anche a Pisa saranno attivi i nuovi servizi collegati al digital, che permettono di consultare il catalogo online con contenuti informativi di dettaglio disponibili attraverso pratiche schede prodotto e accedere a offerte e promozioni. Sarà possibile inoltre gestire pagamenti, consultare il proprio storico acquisti, fare ordini online con consegna presso la propria attività (il servizio Delivery è riservato in esclusiva alla clientela professionale) oppure utilizzare il servizio Click&Collect, con prenotazione online e ritiro presso il negozio. In punto vendita è inoltre possibile richiedere il classico servizio Buy&Go, ovvero la consegna degli acquisti. GrosMarket garantisce consulenza e ascolto per proporre le migliori soluzioni di prodotto e di servizio, in punto vendita e sul territorio, attraverso l’Horeca Account di zona, una figura specifica che affianca la clientela professionale per veicolare al meglio la proposta dell’insegna. GrosMarket è in dialogo con il territorio: nel nuovo Cash&Carry lavoreranno 30 persone, neoassunte e prevalentemente giovani, tutte provenienti da Pisa e dintorni. Il legame con la città si esprime anche con la recente sponsorizzazione della squadra di calcio Pisa Sporting Club. L’apertura è in programma giovedì 9 dicembre, con i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 7 alle 19 e domenica dalle 8 alle 13. A disposizione un ampio parcheggio esterno coperto.