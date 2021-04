'Growing Together', riflettori sulle giovani promesse del Polo Tecnologico e del Pisa

'Growing Together', il progetto di Dazn nato in collaborazione con BKT, e supportato da Havas Media Group, nato per raccontare la Serie BKT tra talenti sportivi e startup che producono innovazione nella realtà locali sparse per tutta Italia, arriva a Pisa e al Polo Tecnologico di Navacchio, vera e propria cittadella dell'innovazione, nella quale sono presenti oltre 60 piccole e medie imprese hi-tech. Attraverso il racconto dei talenti, sportivi da un lato e dell’innovazione dall’altra, 'Growing Together' permette di far scoprire valori e motivazioni che questi due mondi hanno in comune come passione, tenacia, determinazione.

Nella tappa dedicata a Pisa e al Pisa Sporting Club, si sono incontrate due vere e proprie eccellenze: Samuele Birindelli ancora giovanissimo ma già colonna portante della squadra con oltre cento presenze in maglia nerazzurra e Alessandro Settimi, CEO di Proxima Robotics, start-up innovativa e spin-off del centro di ricerca 'E. Piaggio' dell'Università di Pisa, fondata nel dicembre 2017, insediata nel Polo che sviluppa sistemi software e hardware per robot mobili a guida autonoma: in pratica trasformano i veicoli in robot, grazie alla navigazione autonoma.

"Raccontare la nostra realtà grazie a Growing Together - dice Alessandro Settimi - ci ha permesso di mostrare la nostra start-up e la nostra voglia continua di crescere. Confrontarmi con Samuele è stato costruttivo e mi ha permesso di fare una delle cose che preferisco: conoscere altre prospettive". "Pisa ha un enorme potenziale di innovazione - dichiara Andrea Di Benedetto, presidente Polo Tecnologico Navacchio - perché possiede 'vivai di talenti' di eccellenza europea. Ma, per dare lo slancio e far crescere questi talenti, come nello sport, c’è bisogno di tanto allenamento, buoni maestri e imparare a giocare in squadra. Questo è il ruolo del Polo Tecnologico, il nostro incubatore è un po' come la Primavera delle squadre di serie A: da un lato supportiamo i talenti dell’innovazione tecnologica nella loro crescita, dall’altro mettiamo a disposizione le esperienze delle nostre imprese più affermate e le mettiamo insieme per far crescere tutto il sistema".

"Growing Together significa Crescere insieme - questo è il commento di Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting Club - ovvero quello che è da sempre anche il nostro modo di intendere il calcio, come un veicolo di valorizzazione delle eccellenze di una città come la nostra da sempre protagonista nel campo della cultura, della scienza e dell’innovazione tecnologica. Questo riuscito format televisivo ha permesso a due realtà importanti del territorio di mettere in vetrina la parte più brillante della pisanità e ci auguriamo sia soltanto la prima tappa di un comune percorso di successo". La puntata, andrà in onda il prossimo 30 aprile su Dazn, la piattaforma internazionale di streaming sportivo, in Italia dal 2018, che trasmette in esclusiva il campionato Serie BKT.