Pontedera: i Gruppi di Lettura si incontrano alla Biblioteca Gronchi

La Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera ospiterà sabato prossimo 26 febbraio 'Leggiamo in Circolo'. Si tratta di una iniziativa della Rete Bibliolandia, che raccoglie 58 strutture della provincia di Pisa e che promuove cooperazione e collaborazione nella gestione dei servizi documentari, bibliotecari e archivistici.

L'incontro di sabato è dedicato ai gruppi di lettura (di Bibliolandia, ma anche di altre reti bibliotecarie toscane) che si riuniranno per la prima volta, con lo scopo di tessere collaborazioni e intrecciare rapporti in nome dei libri e della cultura. Per partecipare (il via è alle ore 15) è necessario prenotarsi alla mail promozionelettura@unione. valdera.pi.it e l'evento, che prevede la partecipazione di Monica Dati, autrice di una pubblicazione sui circoli di lettura presenti in Toscana, sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook della Rete Bibliolandia.

Si tratta di un altro appuntamento di spessore per la biblioteca pontederese che ha al suo interno un patrimonio librario di 70mila volumi, dispone di quattro sale di lettura e offre tutta una serie di servizi. Tra le novità delle ultime settimane da segnalare, per i frequentatori più assidui, la possibilità di usufruire di una emeroteca sempre più ricca, mentre i più piccoli hanno a disposizione un kit per la lettura di storie con effetti sonori e musicali. Inoltre, i bibliotecari hanno allestito una vetrina permanente, dal titolo 'Le vite degli altri', in cui si trovano libri che raccontano le vite avventurose di attori, regnanti, personaggi dello spettacolo, sportivi e molto altro ancora.