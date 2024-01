Svolta per Vitesco Technologies Italy: l'azienda passa al Gruppo Dumarey

Il Gruppo Dumarey, leader nello sviluppo e produzione di sistemi di propulsione, ha acquisito Vitesco Technologies Italy, società toscana specializzata in iniettori per motori a benzina e sistemi di trattamento dei gas di scarico per i Diesel. Nel nuovo assetto organizzativo la società prenderà il nome di Dumarey Flowmotion. L'operazione è stata perfezionata il 31 dicembre 2023.

L'acquisizione di Vitesco Technologies Italy rappresenta una tappa importante nella strategia di crescita del Gruppo Dumarey, che intende rafforzare la propria posizione nel mercato globale dei sistemi di propulsione. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Dumarey sarà in grado di ampliare la propria offerta di prodotti e servizi, e di rafforzare la propria posizione nel mercato dei motori a combustione interna, con un'attenzione particolare rivolta ai combustibili alternativi, come l'idrogeno.

"Siamo entusiasti di accogliere Vitesco Technologies Italy nella nostra famiglia" ha dichiarato Pierpaolo Antonioli, Chief Technology Officer del Gruppo Dumarey. "Questa acquisizione ci consentirà di accelerare lo sviluppo di soluzioni di propulsione innovative e a basse emissioni, un passo importante verso la sostenibilità ambientale dell'industria automobilistica".

"L'ingresso nel Gruppo Dumarey rappresenta per noi una grande opportunità" ha commentato Riccardo Toncelli, attuale responsabile della società toscana. "Il Gruppo Dumarey ha una solida esperienza nel settore automotive, e ci consentirà di accelerare la nostra crescita e di sviluppare nuove tecnologie, legate ad esempio al settore idrogeno. Siamo molto contenti di aver perfezionato questo passaggio nei tempi previsti e siamo pronti a cogliere tutte le opportunità che ne deriveranno". L'operazione è stata finanziata da Banca Monte dei Paschi di Siena.