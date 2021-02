Gruppo di lavoro in Prefettura contro gli infortuni sul lavoro

Il coordinamento valuterà le cause più frequenti per poi confrontarsi con le associazioni sindacali

Convocata e presieduta dal Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, si è svolta in Prefettura oggi 15 febbraio una prima riunione per il rafforzamento delle iniziative interistituzionali in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. All’incontro hanno partecipato le responsabili dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza (PISLL) delle due Aziende Usl presenti in provincia, le dottoresse Iaia e Consigli, e le dirigenti delle locali sedi dell’Inail e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dottoresse Bonvini e Tarabella, assieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia.

D’intesa con tutti gli enti partecipanti, il Prefetto Castaldo ha disposto l’avvio di un gruppo di lavoro, con il coordinamento della Prefettura e il concorso delle Forze dell’Ordine, per predisporre un documento di analisi relativo ai vari ambiti e settori di attività, alle cause di infortunio maggiormente incidenti e ai rischi legati a particolari comparti produttivi. Tale documento rappresenterà la base per un confronto con le associazioni sindacali e di categoria, con l’obiettivo di stimolare sinergie e proposte operative, nonché azioni specifiche per migliorare l’integrazione delle attività di prevenzione, contrasto e controllo.

L’iniziativa si pone nel solco del Protocollo di intesa sul coordinamento ed il monitoraggio della sicurezza del lavoro in Toscana del 2019, al fine di rafforzarne l’attuazione in ambito provinciale. "A fronte di alcuni episodi registrati nelle prime settimane del 2021, appare prioritario - sottolinea il Prefetto Castaldo - allargare il raggio delle azioni necessarie a garantire soluzioni condivise ed efficaci in tema di prevenzione degli infortuni".