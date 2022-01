Solidarietà: Gruppo Sportivo Bellaria e Croce Rossa insieme per le famiglie di Pontedera

E' stato consegnato nella mattinata di sabato 29 gennaio il materiale scolastico raccolto per il secondo anno dal Gruppo Sportivo Bellaria in collaborazione con la Croce Rossa di Pontedera, che andrà alle famiglie del territorio in difficoltà. Si tratta di quaderni, matite, penne e tutto quello che può servire per fare i compiti in maniera adeguata.

Il materiale, tramite i servizi sociali, andrà agli educatori della cooperativa Arnèra, che gestisce il servizio di supporto educativo domiciliare. I bambini e le bambine di oltre 50 famiglie beneficeranno di questo dono. "La Bellaria si conferma spazio di solidarietà attiva, con un'attenzione continua verso le persone in difficoltà. Il contrasto alla povertà educativa, in tutte le sue forme, rimane una priorità dell'Amministrazione e di tutta la nostra comunità e spesso sono gesti come questo a fare la differenza" commenta l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Pontedera Carla Cocilova, presente alla consegna.