Pontedera: la Guardia di Finanza incontra gli alunni della scuola Gandhi

Un incontro tra la Guardia di Finanza e gli alunni della scuola media Gandhi. E' quello che è avvenuto stamani, 24 febbraio, a Pontedera alla presenza dell'assessore alle politiche educative del Comune Francesco Mori e che ha visto la partecipazione del comandante della Compagnia delle Fiamme Gialle Daniele Torrice.

Il momento di illustrazione e confronto con i ragazzi è rientrato in un progetto più ampio, pensato e voluto dalla scuola, dedicato a vari temi umanistici e che tocca aspetti importanti anche legati all'attualità. Per questo, nel corso dell'incontro, partendo da lavoro come diritto - dovere, sono stati affrontati i temi del lavoro minorile, dello sfruttamento e del caporalato.

Importante la risposta data dagli studenti, che hanno colto l'occasione per porre domande pertinenti agli argomenti affrontati. Soddisfazione per il buon esito dell'iniziativa è stata espressa dall'assessore Mori.