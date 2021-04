Alta Val di Cecina: dal 27 aprile cambia il numero per chiamare la guardia medica

Il cambiamento è necessario per il passaggio anche della provincia di Pisa al numero unico per le emergenze (112)

Da martedì prossimo nei comuni di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Pomarance ci sarà un nuovo numero dedicato a chiamare la guardia medica. Il numero sarà lo 0586 223 456. Risponderà un operatore che metterà in contatto l'utente direttamente con il medico di guardia della zona competente.

Fino ad oggi, infatti, nell'Alta Val di Cecina, il medico di continuità assistenziale era attivato chiamando il 118, che poi indirizzava la chiamata alle postazioni competenti per territorio.

Dal 27 aprile, però, anche nelle provincia di Pisa e di Livorno sarà attivato il numero unico di emergenza europeo, il 112 (uno-uno-due), che sostituirà tutti i numeri di emergenza precedenti: il 112, il 113, il 115 e anche il 118 per chiamare il soccorso sanitario. Ragion per cui, nell’Alta Val di Cecina, non sarà più possibile mantenere il 118 come numero da comporre per attivare la guardia medica.

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest le province di Massa Carrara e Lucca sono già passate al numero unico di emergenza europeo dallo scorso 23 marzo. Telefonando al 112, la telefonata arriva ad una centrale di risposta dove è subito visualizzato il numero del chiamante e individuato, su mappa geografica, il punto dal quale è partita la chiamata. La chiamata viene inoltrata alla centrale operativa competente per la tipologia di emergenza.