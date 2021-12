Guardia medica durante le feste: dove trovare assistenza

Servizio di guardia medica garantito anche per le festività natalizie, con qualche riduzione territoriale. La notte del 24 (dalle 20 alle 8 del giorno seguente) e il 25 dicembre (dalle 8 alle 20), il servizio di Pisa (via Garibaldi) coprirà anche il territorio di competenza di Marina di Pisa. Discorso simile per Vecchiano, che assicurerà il servizio di continuità assistenziale anche a San Giuliano Terme la notte del 24, il 25 (dalle 8 alle 20) e anche la notte del 31 dicembre (dalle 20 alle 8). Il servizio di guardia medica di Cascina, infine, coprirà anche il territorio di Lorenzana limitatamente alla notte della vigilia di Natale.